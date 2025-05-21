Посол: Китайско-азербайджанские отношения стабильно развиваются и стали примером эффективного взаимовыгодного сотрудничества

Дружба между Китаем и Азербайджаном имеет глубокие и древние корни. Более тысячи лет назад наши народы связывал Великий шелковый путь.

За 33 года со дня установления дипломатических отношений китайско-азербайджанские связи под стратегическим руководством глав государств и благодаря совместным усилиям стабильно развиваются и стали образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй 21 мая в ходе финального этапа XXIV международного конкурса «Мост китайского языка» в Азербайджане, прошедшего в Бакинском государственном университете.

«Это первое мероприятие, в котором я принимаю участие в качестве посла Китая в Азербайджане, и оно посвящено конкурсу китайского языка «Мост китайского языка». Прежде всего, выражаю благодарность всем, кто принимал участие в организации финального этапа XXIV международного конкурса «Мост китайского языка» в Азербайджане.

Также выражаю глубокое уважение всем, кто на протяжении многих лет поддерживает преподавание китайского языка и вносит вклад в развитие китайско-азербайджанской дружбы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил государственный визит в Китай, в ходе которого главы наших государств совместно заявили о создании всесторонних стратегических отношений сотрудничества между Китаем и Азербайджаном. Это открывает новые возможности для углубления практического взаимодействия между двумя странами и расширения гуманитарно-культурных обменов.

Основа межгосударственных отношений - дружба между народами. Устойчивое развитие китайско-азербайджанских связей было бы невозможно без активного участия и поддержки молодежи обеих стран. Сегодня все больше молодых азербайджанцев изучают китайский язык, знакомятся с китайской культурой и проявляют глубокий интерес к Китаю. Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать азербайджанским друзьям максимально использовать представленные возможности, постоянно совершенствовать свои знания китайского языка и, каждый в своей сфере, вносить вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Азербайджаном», - отметила Лу Мэй.