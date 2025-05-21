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В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации мини-футбола Азербайджана (AMF) Орхан Мамедов, президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда и другие официальные лица.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялись различные музыкальные шоу. Чемпион мира по фристайлу, француз Арно Гарнье привлек внимание своим сценическим выступлением. Позднее известная турецкая певица Алейна Тильки и Народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова выступили со своими песнями.

Отметим, что уже состоялись пять игр турнира. Франция одолела Чад (1:0), Португалия - Болгарию (3:1), Англия - Украину (4:0), Словакия - Индию (15:0). Венгрия - Турция сыграли вничью - 1:1.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, проверит свои силы против Бахрейна в 20:30. Мундиаль завершится 1 июня.

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