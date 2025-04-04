Молдавский министр: Импорт газа из Азербайджана позволит нам удовлетворить потребности в энергии

Молдова играет существенную роль в инициативе Южного газового коридора. Мы являемся первой страной, которая начала использовать интерконнектор Греция – Болгария с коммерческой точки зрения.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, природный газ продолжит занимать важное место в энергетической структуре Молдовы.

«Это расширит наши возможности в области возобновляемой энергии. Вот почему мы хотели бы, чтобы вертикальный коридор развивался. Это ключевой проект для будущего молдавской энергетики. В целом, устойчивая диверсификация источников поставок, а также импорт из Азербайджана, позволит нам удовлетворить наши потребности в энергии. Молдова полностью привержена Южному газовому коридору. Мы также привержены общим интересам, таким как энергетическая безопасность, устойчивость и рыночная интеграция. Вместе мы сможем преодолеть трудности, создать новые возможности и обеспечить более безопасное, более процветающее энергетическое будущее для всех», - добавил молдавский министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ