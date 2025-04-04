Старший советник Бюро энергоресурсов Госдепа США: Азербайджан стал надежным поставщиком для десятков стран

США придают большое значение отношениям с Азербайджаном. Южный газовый коридор составляет основу нашего успешного двустороннего партнерства, основанного на общих интересах.

Об этом заявил старший советник Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Эрик Джейкобс в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, являющийся воплощением амбиций Южный газовый коридор позволяет использовать богатые энергетические ресурсы Азербайджана на благо не только страны, но и региона.

«Азербайджан уже стал надежным поставщиком для десятков стран. Как и США, Азербайджан обладает огромными энергетическими ресурсами. Президент США Дональд Трамп назвал энергетику краеугольным камнем превосходства Америки и ключом к ее безопасности. Задача каждой страны – создавать за счет энергетического богатства экономические возможности, совершенствовать системы здравоохранения и образования, а также улучшать жизнь граждан», - отметил Эрик Джейкобс.

Он подчеркнул, что природный газ больше не рассматривается как топливо для перехода к неопределенному и неизвестному энергетическому будущему: «Природный газ является надежным, доступным и безопасным источником энергии для всех нас, и он останется таковым на протяжении десятилетий. Как топливо по выбору, природный газ теперь имеет важное значение для удовлетворения глобальных энергетических потребностей. Несколько дней назад я был на Сангачальском терминале. Очевидно, что Азербайджан никогда не забывал, что природный газ является ключевым источником энергии для будущего страны, Европы и всего мира. Наша страна, в частности американские компании, искренне рассчитывает на партнерство с вами и вашей энергетической промышленностью для выявления и ускорения возможностей экономического роста и энергетической безопасности».

Источник: АЗЕРТАДЖ