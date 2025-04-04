Словенский министр: Председательство Азербайджана на COP29 стало сигналом к действиям по борьбе с изменением климата

Растет значение сотрудничества между Азербайджаном и остальной частью Европы. Здесь также было бы уместно отметить зеленую энергию. Между Азербайджаном и Словенией установились конструктивные отношения. Мы сравнительно небольшая страна и испытываем энергетическую зависимость. Мы понимаем важность энергоснабжения и знаем, что это ключевой критерий экономического развития.

Об этом сказал министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, политическая ситуация за последние годы существенно изменилась, в связи с чем диверсификация энергетических ресурсов и маршрутов стала важнее, чем когда-либо.

«Учитывая эту новую реальность, надежное партнерство очень важно. Азербайджан четко это доказал. Словения привержена этому партнерству и приветствует усилия Европейской комиссии по укреплению этого сотрудничества», - отметил Боян Кумер.

Министр подчеркнул, что Южный газовый коридор является очень важным маршрутом и соединяет регион Каспийского моря с европейскими рынками: «Если взглянуть в будущее, то надо признать, что наша энергетическая безопасность не может ограничиваться только природным газом. Председательство Азербайджана на COP29 стало четким сигналом о том, что мы должны принять меры по борьбе с изменением климата и преодолеть существующие вызовы, связанные с ним. Таким образом, мы должны предпринять решительные шаги и усилить сотрудничество в области чистой зеленой энергии, а также водорода. Словения искренне желает укреплять сотрудничество с Азербайджаном, особенно в сфере газоснабжения. Кроме того, мы заинтересованы в других чистых энергетических технологиях и расширяем наше сотрудничество в энергетическом секторе».

Источник: АЗЕРТАДЖ