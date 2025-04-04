Обвиняемый: «Министра обороны» марионеточного режима назначал президент Армении

На продолжившемся 4 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый — гражданин Армении, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны в звании генерал-майора Давид Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, заявил, что «министра обороны» марионеточного образования, созданного на некогда оккупированных территориях Азербайджана, назначал президент Республики Армения.

Обвиняемый отметил, что у так называемого «президента» марионеточного режима не было полномочий назначать «министра обороны». Он добавил: «В зависимости от системы управления в Республике Армения, «министра обороны» назначал либо президент, либо другое должностное лицо».

Также Манукян признал, что офицерам, проходившим службу в так называемой «армии» марионеточного режима, высшие воинские звания присваивались Арменией.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ