Состоялась встреча с министром энергетики Молдовы - ФОТО

Обсуждены возможности сотрудничества с Молдовой в области возобновляемой энергетики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе существующий потенциал в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

Также обсуждалась совместная деятельность в экономической сфере и возможности сотрудничества в рамках проектов и инициатив Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики.