Состоялось очередное заседание Экономического совета

4 апреля cостоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили в Кабинете Министров, на заседании под председательством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены приоритетные вопросы, важные для нашей национальной экономики, в том числе формирование стабильной макроэкономической и фискальной основы на среднесрочную перспективу, развитие частного сектора и увеличение частных инвестиций, расширение объема ненефтяного экспорта и географии экспорта, а также другие актуальные вопросы.

Была заслушана презентация помощника Президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова по макроэкономическим вопросам, стоящим на повестке дня. По представленным экономическим вопросам состоялись широкие дискуссии членов Экономического совета.

По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета, а также даны соответствующие поручения министерствам финансов и экономики.