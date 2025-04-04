Давид Манукян признал, что Армения устанавливала мины на территориях Азербайджана

Сегодня продолжился судебный процесс по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

На сегодняшнем судебном процессе ответил на вопросы прокуроров обвиняемый – гражданин Армении Давид Манукян, служивший в вооруженных силах этой страны в звании генерал-майора.

Он сообщил, что начал воевать против Азербайджана в составе «шушинского отдельного батальона», который назывался и «дашнакский батальон».

По словам Давида Манукяна, во время Первой Карабахской войны он в составе «дашнакского батальона» участвовал в боях в Агдеринском районе, а в течение 15 дней — в боях в Кяльбаджарском районе. Он также сообщил, что позже был командиром взвода «шушинского батальона», затем командиром роты и начальником штаба.

Манукян рассказал, что во время военной службы на бывших в оккупации территориях Азербайджана он был отправлен Республикой Армения в Россию для обучения в Военной академии имени Фрунзе. Он сообщил об отправке офицеров, проходивших военную службу на оккупированных территориях Азербайджана, для обучения в зарубежные страны. «Военные отправлялись в Россию, США, Германию, Грецию. Это осуществлялось Министерством обороны Армении. Во время прохождения курсов в зарубежных странах зарплата военнослужащим также выплачивалась Министерством обороны Армении», — заявил Давид Манукян.

Обвиняемый заявил, что звание генерал-майора он получил по приказу президента Армении Армена Саркисяна: «Звание мне было присвоено 28 января 2020 года, в день вооруженных сил Армении, в президентской резиденции президентом Арменом Саркисяном». По его словам, позже по приказу президента Армении Армена Саркисяна он был назначен «первым заместителем командующего (по боевой подготовке)» в «армии» незаконного режима. Манукян отметил, что он занимал эту должность во время 44-дневной войны 2020 года и получал указания от «министра обороны» Джалала Арутюняна. Манукян рассказал, что на нижнем этаже «штаба», который располагался на оккупированных территориях Азербайджана, был создан резервный командный пункт: «Было поручение о том, чтобы в случае уничтожения главного командного пункта, управление перешло бы к резервному».

Далее обвиняемый рассказал о том, как на оккупированные территории Азербайджана во время 44-дневной войны 2020 года прибыл «отряд храбрецов», рота из военной части № 99192 вооруженных сил Армении: «Этот отряд был сформирован 11 октября 2020 года в Армении и отправлен в Карабах в подчинение «командующему армией». В него входили 90 человек разного возраста и профессий. Финансирование данного подразделения осуществлялось Арменией. После войны «командир роты» пришёл ко мне. В руках у него было два списка: в одном были имена 90 человек, в другом – 20 человек. Он сказал, что если не получится наградить всех 90, то хотя бы 20 человек должны получить награды...».

Манукян сообщил, что в конце 2021 года по приказу президента Армении он был отправлен в запас. Он добавил, что во время службы «командиром воинской части» в Агдере был награжден медалью «Боевой крест второй степени» указом президента Армении Роберта Кочаряна.

Манукян также сообщил, что «президент» незаконного режима не имел полномочий назначать «министра обороны»: «В зависимости от системы управления в Армении «министра обороны» назначал либо президент, либо другое должностное лицо».

Он добавил, что высшие воинские звания офицерам «армии» сепаратистского режима тоже присваивались Арменией. Давид Манукян признал, что оружие завозилось на бывшие в оккупации территории Азербайджана из Армении, эта страна также отправляла офицеров и других военнослужащих для прохождения военной службы на оккупированных территориях. Обвиняемый рассказал, что военнослужащие «7-й линии обороны Агдеринского района», которой он командовал, устанавливали мины в направлении села Гюлюстан Геранбойского района: «Если не ошибаюсь, это были мины ПМН-1».

Далее он сообщил, что у действовавшего на оккупированных территориях незаконного режима не было баллистических ракет дальнего радиуса действия. Манукян отметил, что что во время 44-дневной войны 2020 года он не знал о ракетных обстрелах азербайджанских территорий, удаленных от линии фронта, и узнал об этих событиях лишь позже.

Манукян также прокомментировал проведение военных учений на бывших в оккупации территориях, признав, что указания и планы по их организации поступали из генерального штаба вооруженных сил Армении.

Говоря об отношениях с Рубеном Варданяном, Манукян сообщил, что Варданян был задержан 27 сентября 2023 года, когда пытался покинуть Азербайджан на его автомобиле: «Нас было пятеро, мы разговаривали. Варданян тоже был там. Я спросил его, на чем он собирается уезжать. Он пожал плечами. Спросил, есть ли место в моей машине. Я ответил, что в машине есть одно место. Затем нас задержали на погранично-пропускном пункте в Лачине».

Следующее заседание суда назначено на 7 апреля.

Напомним, что в отношении 15 человек – Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна, Василия Бегларяна, Эрика Газаряна, Давида Аллахвердяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Гарика Мартиросяна, Меликсета Пашаяна выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.