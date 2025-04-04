Президент Азербайджана: Мы должны расширить Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP

В настоящее время Южный газовый коридор работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP являются тремя неотъемлемыми частями этого коридора.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Они работают на полную мощность, и нам нужно их расширять», - заявил глава государства, добавив, что для этого, безусловно, нужны средства. «Здесь мы подходим к важному моменту. Мы неоднократно отмечали, что международные финансовые институты, те институты, которые приняли решение приостановить финансирование проектов, связанных непосредственно с полезными ископаемыми, возможно, должны прекратить эту политику», - подчеркнул Президент.

Источник: АЗЕРТАДЖ