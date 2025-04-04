Умер российский рэпер Паша Техник
Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался во время отдыха в Таиланде.
Об этом сообщают его жена и друзья в социальных сетях.
Музыканту было 40 лет.
Ранее состояние блогера резко ухудшилось, он пережил клиническую смерть. Сообщалось, что его хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения.
Прежде стало известно, что исполнитель был в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Его менеджер Марк в беседе с 5-tv.ru выразил уверенность, что жизни артиста ничего не угрожает.
«Такое с ним случается не в первый раз. Он уже в комах бывал. Выкарабкается и нас переживет», — сказал представитель артиста.
Менеджер не исключил, что виной всему были запрещенные вещества.
Источник: 5-tv.ru
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