Институт наследия Маршалла: Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с ANAMA

Мы, как Институт наследия Маршалла, очень гордимся нашим сотрудничеством с ANAMA в области разминирования.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявила исполнительный директор института Элис Беккер. По ее словам, прошло 20 лет с начала сотрудничества двух учреждений. В рамках этой совместной деятельности для ускорения обнаружения мин в Азербайджане были переданы в дар 93 обученные собаки-миноискатели. По ее словам, ANAMA очень хорошо работает с этими собаками.

«Эти собаки исследовали территорию площадью более 17 миллионов квадратных метров, и это принесло пользу более 15 тысячам человек. Мы продолжаем наше сотрудничество. У нас есть дополнительные собаки на дрессировке, которые будут переданы в дар Азербайджану в этом году. У нас есть планы подарить больше собак в следующем году. Так что к этому времени в следующем году это число будет увеличено до 100. Мы очень рады продолжению этого сотрудничества», - добавила Элис Беккер.