Стало известно о состоянии ребенка, отравившегося химическим раствором - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии ребенка, отравившегося химическим раствором в селе Текле Гобустанского района.

В ответ на запрос Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что состояние несовершеннолетнего оценивается как удовлетворительное.

"4 апреля в Шамахинскую центральную районную больницу с подозрением на отравление химическим раствором был доставлен мальчик (22 мая 2022 г.р.). Ему была оказана первичная медицинская помощь, проведены инструментальные и диагностические обследования. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное", - отмечается в информации.

12:50

В селе Текле Гобустанского района зафиксирован случай отравления.

Как сообщает Oxu.Az, 3-летний У.Халилов, оставшись без присмотра взрослых в своем доме, выпил опасный химический раствор.

Ребенок госпитализирован.