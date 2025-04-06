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Что такое экологические похороны и как к нему относятся в Азербайджане? - ВИДЕО

First News Media20:45 - Сегодня
Что такое экологические похороны и как к нему относятся в Азербайджане? - ВИДЕО

Во многих странах мира практикуется экологические похороны, при котором тело умершего после кремации помещают в землю вместе с семенами дерева.

Со временем из этого семени вырастает дерево, символизируя продолжение человеческой жизни в иной форме.

Baku TV провел опрос среди жителей столицы на эту тему, чтобы узнать отношение общества к этой практике.

Один из респондентов отметил, что на самом деле это очень хорошая идея.

Однако мнения разделились. "Мне такие вещи совсем не нравятся. Должна быть могила, хотя бы для того, чтобы сохранилась память", - сказал другой участник опроса.

"Как человек может кремировать умершего? Это выше моего понимания", - добавил еще один горожанин.

Подробнее - в видеоматериале Baku TV:

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