Шавкат Мирзиеев и Сахиба Гафарова обсудили развитие двусторонних отношений - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Узбекистан встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиеевым.

Как сообщили 1news.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече, состоявшейся в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, была выражена удовлетворенность высоким уровнем отношений между двумя странами, а также подчеркнута особая роль президентов двух государств в развитии двусторонних связей.

Отмечалось, что визиты на высшем и высоком уровнях играют особую роль в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Подчеркивалось, что такие визиты и тесные контакты создают широкие возможности для еще большего укрепления связей между двумя дружественными и братскими странами.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность тем, что парламенты двух стран располагают широкими возможностями для сотрудничества, соответствующего духу дружбы и братства между народами и государствами и имеющего важное значение для дальнейшего сближения двух народов.

Председатель Милли Меджлиса отметила высокий уровень организации 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Узбекистана, а также проинформировала о четвертой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.