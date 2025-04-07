Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Мины и невзорвавшиеся боеприпасы – эти лежащие в земле молчаливые убийцы продолжают приносить немыслимые страдания сотням азербайджанских семей.

После Второй Карабахской войны жертвами взрывов мин на освобожденных территориях стали 393 человека, в том числе, дети. В целом, с 1991 года от мин в Азербайджане пострадали более 3400 человек…

Армянские мины до сих пор угрожают жителям Азербайджана, к большому сожалению, число жертв минных инцидентов продолжает расти, особенно они участились в последние дни.

6 апреля на территории села Галайчылар Агдамского района в результате взрыва противопехотной мины пострадали три человека, в том числе, дети. Жителю села Мамедову Сабухи Эльман оглу, 1983 года рождения, была назначена операция с диагнозом травматическая ампутация правого голеностопного сустава. Его состояние оценивается как тяжелое. Девочке, 2012 года рождения, поставлен диагноз осколочные ранения обеих нижних конечностей и грудной клетки, а мальчику, 2014 года рождения, - осколочные ранения обеих нижних конечностей, передней поверхности живота и левой верхней конечности. Их лечение продолжается, состояние стабильное.

6 апреля на территории села Мехдили Джебраильского района сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Ханкишиев Гейдар Али оглу, 1991 года рождения, подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. В результате происшествия он получил травматическую ампутацию голеностопного сустава правой ноги.

7 апреля на территории Джебраильского района в результате взрыва обнаруженного боеприпаса во время исполнения служебных обязанностей получил тяжелые ранения военнослужащий Аскер Мусазаде. По сообщению Государственной пограничной службы Азербайджана, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Согласно данным ANAMA, с 2020 года по сегодняшний день от мин очищена территория площадью 191 555 гектаров. В результате разминирования было обнаружено и обезврежено более 36 тыс противопехотных мин, свыше 21 тыс противотанковых мин и более 133 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

По экспертным оценкам, за 30 лет оккупации Армения захоронила на территориях Азербайджана примерно 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов.

До 11 667 квадратных километров, составляющих около 14% от общей территории Азербайджана, подверглись воздействию мин. Эта страшная статистика вносит Азербайджан в число самых заминированных стран мира.

Армения до сих пор отказывается передать Азербайджану полные карты минных полей. Небольшое количество переданных карт имеют точность около 25%, в то время как другие минные карты в целом были неточными. В результате безответственности и бесчеловечности Армении, пренебрежения ею человеческой жизнью и международным гуманитарным правом, число жертв в регионе растет, а процесс восстановления освобожденных территорий замедляется. Серьезность угрозы усиливается на фоне возвращения в родные края бывших вынужденных переселенцев - мины и неразорвавшиеся боеприпасы несут прямую угрозу для их жизни и здоровья, не только физического, но и психологического. Минная опасность, мешая вынужденным переселенцам безопасно вернуться в свои дома, одновременно замедляет процесс возрождения региона, препятствуя реализации сельскохозяйственных, строительных и инфраструктурных проектов. В конечном итоге она представляет собой серьезную угрозу установлению прочного мира в регионе.

Экспертный анализ минных инцидентов в Азербайджане показывает, что большинство взрывов происходит за бывшей линией соприкосновения войск, особенно в районах, не имевших военного значения, что свидетельствует о преднамеренном использовании мин в качестве оружия массового поражения для террора и убийства мирных жителей, лишения их права на возвращение на освобожденные от оккупации земли. Как видно, прекращение войны никоим образом не снижает эту опасность: мины по-прежнему остаются потенциально катастрофической силой - они просто лежат в земле и ждут своих жертв.

В этой связи уместно отметить, что в ходе судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении армян, обвиняемых в военных преступлениях против азербайджанского народа, подсудимые признают в том числе, что Армения закладывала мины на территориях Азербайджана. Так, в судебном процессе были адресованы вопросы прокурорами, защищающими государственное обвинение, обвиняемому лицу - Давиду Манукяну, который был военнослужащим вооруженных сил Армении, служил в высоком воинском звании генерал-майора и является гражданином Армении. Обвиняемый признал, что бойцы «7-й линии обороны Агдеринского района», «командиром» которого он был, заложили мины в направлении села Гюлистан Геранбойского района, и сказал: «Если я не ошибаюсь, это были мины ПМН-1».

Азербайджан мобилизовал все свои возможности в области разминирования – по данным ANAMA, с 10 ноября 2020 года по настоящее время свыше 190 тысяч гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, за это время обнаружено 36 тыс противопехотных и 21 тыс противотанковых мин, а также свыше 133 тыс неразорвавшихся боеприпасов. Важно отметить, что более 90% работ по очистке территорий от мин в Азербайджане финансируется за счет национальных ресурсов, и лишь около 6% средств, потраченных на разминирование, получено за счет иностранных доноров.

Между тем, международная поддержка в области разминирования крайне важна для ускорения процесса очистки территорий от мин и обеспечения безопасности жителей региона. Поскольку большая часть финансирования этих мероприятий зависит от внутренних ресурсов Азербайджана, для успешного завершения разминирования и минимизации человеческих жертв необходимо увеличить объем международной помощи

С другой стороны, важно привлечь Армению к ответственности за целенаправленную и масштабную установку мин, а также оказать на нее международное давление с целью полного предоставления точных карт минных полей.