 Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Фарида Багирова17:09 - Сегодня
Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Мины и невзорвавшиеся боеприпасы – эти лежащие в земле молчаливые убийцы продолжают приносить немыслимые страдания сотням азербайджанских семей.

После Второй Карабахской войны жертвами взрывов мин на освобожденных территориях стали 393 человека, в том числе, дети. В целом, с 1991 года от мин в Азербайджане пострадали более 3400 человек…

Армянские мины до сих пор угрожают жителям Азербайджана, к большому сожалению, число жертв минных инцидентов продолжает расти, особенно они участились в последние дни.

6 апреля на территории села Галайчылар Агдамского района в результате взрыва противопехотной мины пострадали три человека, в том числе, дети. Жителю села Мамедову Сабухи Эльман оглу, 1983 года рождения, была назначена операция с диагнозом травматическая ампутация правого голеностопного сустава. Его состояние оценивается как тяжелое. Девочке, 2012 года рождения, поставлен диагноз осколочные ранения обеих нижних конечностей и грудной клетки, а мальчику, 2014 года рождения, - осколочные ранения обеих нижних конечностей, передней поверхности живота и левой верхней конечности. Их лечение продолжается, состояние стабильное.

6 апреля на территории села Мехдили Джебраильского района сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Ханкишиев Гейдар Али оглу, 1991 года рождения, подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. В результате происшествия он получил травматическую ампутацию голеностопного сустава правой ноги.

7 апреля на территории Джебраильского района в результате взрыва обнаруженного боеприпаса во время исполнения служебных обязанностей получил тяжелые ранения военнослужащий Аскер Мусазаде. По сообщению Государственной пограничной службы Азербайджана, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Согласно данным ANAMA, с 2020 года по сегодняшний день от мин очищена территория площадью 191 555 гектаров. В результате разминирования было обнаружено и обезврежено более 36 тыс противопехотных мин, свыше 21 тыс противотанковых мин и более 133 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

По экспертным оценкам, за 30 лет оккупации Армения захоронила на территориях Азербайджана примерно 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов.

До 11 667 квадратных километров, составляющих около 14% от общей территории Азербайджана, подверглись воздействию мин. Эта страшная статистика вносит Азербайджан в число самых заминированных стран мира.

Армения до сих пор отказывается передать Азербайджану полные карты минных полей. Небольшое количество переданных карт имеют точность около 25%, в то время как другие минные карты в целом были неточными. В результате безответственности и бесчеловечности Армении, пренебрежения ею человеческой жизнью и международным гуманитарным правом, число жертв в регионе растет, а процесс восстановления освобожденных территорий замедляется. Серьезность угрозы усиливается на фоне возвращения в родные края бывших вынужденных переселенцев - мины и неразорвавшиеся боеприпасы несут прямую угрозу для их жизни и здоровья, не только физического, но и психологического. Минная опасность, мешая вынужденным переселенцам безопасно вернуться в свои дома, одновременно замедляет процесс возрождения региона, препятствуя реализации сельскохозяйственных, строительных и инфраструктурных проектов. В конечном итоге она представляет собой серьезную угрозу установлению прочного мира в регионе.

Экспертный анализ минных инцидентов в Азербайджане показывает, что большинство взрывов происходит за бывшей линией соприкосновения войск, особенно в районах, не имевших военного значения, что свидетельствует о преднамеренном использовании мин в качестве оружия массового поражения для террора и убийства мирных жителей, лишения их права на возвращение на освобожденные от оккупации земли. Как видно, прекращение войны никоим образом не снижает эту опасность: мины по-прежнему остаются потенциально катастрофической силой - они просто лежат в земле и ждут своих жертв.

В этой связи уместно отметить, что в ходе судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении армян, обвиняемых в военных преступлениях против азербайджанского народа, подсудимые признают в том числе, что Армения закладывала мины на территориях Азербайджана. Так, в судебном процессе были адресованы вопросы прокурорами, защищающими государственное обвинение, обвиняемому лицу - Давиду Манукяну, который был военнослужащим вооруженных сил Армении, служил в высоком воинском звании генерал-майора и является гражданином Армении. Обвиняемый признал, что бойцы «7-й линии обороны Агдеринского района», «командиром» которого он был, заложили мины в направлении села Гюлистан Геранбойского района, и сказал: «Если я не ошибаюсь, это были мины ПМН-1».

Азербайджан мобилизовал все свои возможности в области разминирования – по данным ANAMA, с 10 ноября 2020 года по настоящее время свыше 190 тысяч гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, за это время обнаружено 36 тыс противопехотных и 21 тыс противотанковых мин, а также свыше 133 тыс неразорвавшихся боеприпасов. Важно отметить, что более 90% работ по очистке территорий от мин в Азербайджане финансируется за счет национальных ресурсов, и лишь около 6% средств, потраченных на разминирование, получено за счет иностранных доноров.

Между тем, международная поддержка в области разминирования крайне важна для ускорения процесса очистки территорий от мин и обеспечения безопасности жителей региона. Поскольку большая часть финансирования этих мероприятий зависит от внутренних ресурсов Азербайджана, для успешного завершения разминирования и минимизации человеческих жертв необходимо увеличить объем международной помощи

С другой стороны, важно привлечь Армению к ответственности за целенаправленную и масштабную установку мин, а также оказать на нее международное давление с целью полного предоставления точных карт минных полей.

Поделиться:
147

Актуально

Мнение

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить ...

Общество

Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 31° тепла

Политика

Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных ...

Мнение

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и Западом

«Зеленая» энергия и Южный газовый коридор — путь к устойчивому будущему Европы - АНАЛИЗ ЭКСПЕРТА

Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием общественности

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль Азербайджана в мирном развитии Южного Кавказа

Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием общественности

Новый «тренд» в Азербайджане: Трансляция операций в соцсетях - законно ли это? - КОММЕНТАРИЙ

Политический процесс вместо демократии: Франция копирует американский сценарий

Последние новости

За слив сточных вод в Каспий структура оштрафована на сумму 12 500 манатов

Сегодня, 17:47

Телеведущая обнаружила металлический предмет в халяльной колбасе - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Ташкентская декларация: Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала право на возвращение Общины Западного Азербайджана на родные земли

Сегодня, 17:30

МИД Ирана ожидает, что США согласятся на переговоры через посредников

Сегодня, 17:26

Фуад Ибрагимов поддержал аттестацию педагогов в музшколах: «Это чрезвычайно важно» - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Более двух тысяч абонентов в Азербайджане временно останутся без газа

Сегодня, 17:11

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Сегодня, 17:09

Предотвращены попытки ввоза в Азербайджан крупных партий наркотиков из Ирана

Сегодня, 17:06

Мужчина сбил на автомобиле свою племянницу-инвалида, спасти ее не удалось

Сегодня, 17:02

Суд подтвердил приговор Бахтияру Гаджиеву

Сегодня, 16:56

ЦАХАЛ нанесла удар по командиру подразделения «Хезболлы»

Сегодня, 16:36

Раскрыта серия краж в Сабаильском районе

Сегодня, 16:30

Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

Сегодня, 16:23

Ферстаппен победил в Сузуке — первая победа в сезоне

Сегодня, 16:22

В МВД прокомментировали слухи о действиях мужчины у школы в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

В Баку задержаны подозреваемые в краже газовых счетчиков

Сегодня, 15:53

В Сабунчинском районе совершено разбойное нападение на магазин

Сегодня, 15:52

Тегеран отверг планы по созданию ядерного оружия

Сегодня, 15:45

Давид Бабаян высказался о своей позиции по интеграции карабахских армян в Азербайджан

Сегодня, 15:42

Скандал в Аздраме: Актриса Месме Аслангызы обвинила Мехрибан Алекперзаде в неуважении к шехидам – ФОТО

Сегодня, 15:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50