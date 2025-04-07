Представитель ВОЗ: пандемия унесла жизни свыше 7 млн человек

Ковид унес жизни 7 млн 100 тыс. человек в мире, но теперь переходит в разряд сезонных заболеваний.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

«Если говорить о статистике, то на март 2025 года общее число случаев ковида за весь период приближается к 778 миллионам. Число репортированных смертей - 7 миллионов 100 тысяч. Госпитализации продолжаются и по сей день и важно помнить, что ковид, может быть, стал менее страшным, но он не ушел из нашей жизни и продолжает представлять опасность для нашего здоровья», - сказал Бердыклычев.

По его словам, называя эти цифры важно отметить, что «они, возможно, на сегодняшний день уже не отражают реальное положение дел в странах, потому что подход к тестированию и к регистрации случаев заболевания и смерти во многих странах изменился». «Некоторые страны прекратили или изменили частоту предоставления своих отчетов, поэтому сейчас очень трудно сказать какова реальная смертность от этого заболевания и каков уровень заболевания. Можно сказать, что оба вируса COVID-19 и грипп относятся к группе высокоинфекционных респираторных заболеваний, и ковид, возможно, действительно перешел в разряд инфекций схожий с сезонным гриппом в эти дни», - добавил Бердыклычев.