Пациенты могут выбрать частную больницу по направлению: Все, что важно знать о правилах ОМС

В рамках обязательного медицинского страхования с целью расширения доступа граждан к медицинским услугам количество медицинских учреждений (частных и подведомственных соответствующим государственным органам), с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты, регулярно увеличивается.

В настоящее время Агентством заключено более 180 контрактов с частными медицинскими учреждениями – в этот список входят частные больницы, работающие в столице и различных регионах страны, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Стоит отметить, что после того, как направление выдано государственным медицинским учреждением, пациенты могут свободно выбирать между частными больницами, у которых заключены контракты с агентством - не должно быть случаев, когда пациенты направляются в конкретное медицинское учреждение во время или после получения направления.

«Право выбрать частное медицинское учреждение на основании направления принадлежит только пациенту», - подчеркивают в Госагентстве.

Таким образом, после того как направление, предоставленное государственным медицинским учреждением, будет утверждено Агентством, пациенту в течение 24 часов отправляется одноразовый код через SMS. В сообщении указывается номер направления и, получив SMS, гражданин может выбрать частную больницу тремя способами. Подчеркивается, что код направления, предоставленный в текстовом сообщении, является личной информацией – этот код должен быть представлен только той частной больнице, в которую вы обращаетесь.

Отмечается, что при обращении в частную больницу на основе направления не должна взиматься дополнительная плата за медицинские услуги, которые покрываются в рамках обязательного медицинского страхования. Стоимость медицинских услуг, предоставленных гражданину, оплачивается агентством непосредственно в эту больницу. В случае использования медицинских услуг, не включенных в пакет услуг, пациент оплачивает стоимость этих услуг больнице из собственных средств.

«Полная и правильная информация о получении гражданами медицинских услуг в частных медицинских учреждениях на основе направления имеет важное значение для того, чтобы они могли эффективно и беспрепятственно воспользоваться услугами, предоставляемыми в рамках обязательного медицинского страхования. Это также важно для предотвращения случаев злоупотреблений и защиты прав пациентов», - подчеркивают в Госагентстве.

Для ознакомления с перечнем частных медицинских учреждений, имеющих договор с Агентством по обязательному медицинскому страхованию, вы можете перейти на сайт https://its.gov.az/.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, следует связаться с колл-центром по номеру 1542.