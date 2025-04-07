 Пациенты могут выбрать частную больницу по направлению: Все, что важно знать о правилах ОМС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пациенты могут выбрать частную больницу по направлению: Все, что важно знать о правилах ОМС

Феликс Вишневецкий12:39 - Сегодня
Пациенты могут выбрать частную больницу по направлению: Все, что важно знать о правилах ОМС

В рамках обязательного медицинского страхования с целью расширения доступа граждан к медицинским услугам количество медицинских учреждений (частных и подведомственных соответствующим государственным органам), с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты, регулярно увеличивается.

В настоящее время Агентством заключено более 180 контрактов с частными медицинскими учреждениями – в этот список входят частные больницы, работающие в столице и различных регионах страны, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Стоит отметить, что после того, как направление выдано государственным медицинским учреждением, пациенты могут свободно выбирать между частными больницами, у которых заключены контракты с агентством - не должно быть случаев, когда пациенты направляются в конкретное медицинское учреждение во время или после получения направления.

«Право выбрать частное медицинское учреждение на основании направления принадлежит только пациенту», - подчеркивают в Госагентстве.

Таким образом, после того как направление, предоставленное государственным медицинским учреждением, будет утверждено Агентством, пациенту в течение 24 часов отправляется одноразовый код через SMS. В сообщении указывается номер направления и, получив SMS, гражданин может выбрать частную больницу тремя способами. Подчеркивается, что код направления, предоставленный в текстовом сообщении, является личной информацией – этот код должен быть представлен только той частной больнице, в которую вы обращаетесь.

Отмечается, что при обращении в частную больницу на основе направления не должна взиматься дополнительная плата за медицинские услуги, которые покрываются в рамках обязательного медицинского страхования. Стоимость медицинских услуг, предоставленных гражданину, оплачивается агентством непосредственно в эту больницу. В случае использования медицинских услуг, не включенных в пакет услуг, пациент оплачивает стоимость этих услуг больнице из собственных средств.

«Полная и правильная информация о получении гражданами медицинских услуг в частных медицинских учреждениях на основе направления имеет важное значение для того, чтобы они могли эффективно и беспрепятственно воспользоваться услугами, предоставляемыми в рамках обязательного медицинского страхования. Это также важно для предотвращения случаев злоупотреблений и защиты прав пациентов», - подчеркивают в Госагентстве.

Для ознакомления с перечнем частных медицинских учреждений, имеющих договор с Агентством по обязательному медицинскому страхованию, вы можете перейти на сайт https://its.gov.az/.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, следует связаться с колл-центром по номеру 1542.

Поделиться:
287

Актуально

Мнение

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить ...

Общество

Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 31° тепла

Политика

Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных ...

Общество

За слив сточных вод в Каспий структура оштрафована на сумму 12 500 манатов

Телеведущая обнаружила металлический предмет в халяльной колбасе - ВИДЕО

Более двух тысяч абонентов в Азербайджане временно останутся без газа

Предотвращены попытки ввоза в Азербайджан крупных партий наркотиков из Ирана

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

Хикмет Гаджиев понес тяжелую утрату

В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

Скандальную программу ведущей Нигяр Фархад закрыли

Последние новости

За слив сточных вод в Каспий структура оштрафована на сумму 12 500 манатов

Сегодня, 17:47

Телеведущая обнаружила металлический предмет в халяльной колбасе - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Ташкентская декларация: Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала право на возвращение Общины Западного Азербайджана на родные земли

Сегодня, 17:30

МИД Ирана ожидает, что США согласятся на переговоры через посредников

Сегодня, 17:26

Фуад Ибрагимов поддержал аттестацию педагогов в музшколах: «Это чрезвычайно важно» - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Более двух тысяч абонентов в Азербайджане временно останутся без газа

Сегодня, 17:11

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Сегодня, 17:09

Предотвращены попытки ввоза в Азербайджан крупных партий наркотиков из Ирана

Сегодня, 17:06

Мужчина сбил на автомобиле свою племянницу-инвалида, спасти ее не удалось

Сегодня, 17:02

Суд подтвердил приговор Бахтияру Гаджиеву

Сегодня, 16:56

ЦАХАЛ нанесла удар по командиру подразделения «Хезболлы»

Сегодня, 16:36

Раскрыта серия краж в Сабаильском районе

Сегодня, 16:30

Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

Сегодня, 16:23

Ферстаппен победил в Сузуке — первая победа в сезоне

Сегодня, 16:22

В МВД прокомментировали слухи о действиях мужчины у школы в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

В Баку задержаны подозреваемые в краже газовых счетчиков

Сегодня, 15:53

В Сабунчинском районе совершено разбойное нападение на магазин

Сегодня, 15:52

Тегеран отверг планы по созданию ядерного оружия

Сегодня, 15:45

Давид Бабаян высказался о своей позиции по интеграции карабахских армян в Азербайджан

Сегодня, 15:42

Скандал в Аздраме: Актриса Месме Аслангызы обвинила Мехрибан Алекперзаде в неуважении к шехидам – ФОТО

Сегодня, 15:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50