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В Ханкенди обсуждены вопросы геополитических изменений и их влияние на региональный суверенитет - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
В Ханкенди обсуждены вопросы геополитических изменений и их влияние на региональный суверенитет - ФОТО

Завершилось панельное заседание на тему «Геополитические изменения и их влияние на региональный суверенитет», проходившее Карабахском университете в рамках VII Политического форума АДА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании, модератором которого выступил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, докладчики затронули темы влияния изменений в мировом балансе сил на национальный суверенитет, сохранение стратегической стабильности в регионе и ответственное партнерство.

Ф. Шафиев в своем выступлении заявил, что отношение к политикам и послам в мире неоднозначное. По его словам, в период оккупации Карабаха некоторые политики из США, Канады и Чехии часто заявляли, что Азербайджан должен смириться со сложившейся ситуацией. Однако, несмотря на все эти подходы, Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность.

Старший советник Президента Турции Чагры Эрхан заявил, что Карабах является культурным, промышленным и туристическим центром Азербайджана. В настоящее время в мире существуют различные центры политической и экономической силы. Длительная оккупация Карабаха привела к нестабильности в регионе Южного Кавказа. В настоящее время Азербайджан - сильное государство, восстановившее свою территориальную целостность.

Научный сотрудник Пекинского технологического института Рейчел Рудольф заявила, что экономическое развитие лежит в основе сохранения мира в регионе. По ее словам, установление различных торговых партнеров, источников инвестиций и институциональных связей снижает внешнее влияние, а также укрепляет экономическую стабильность на местном и региональном уровнях. «Сегодня мы часто слышим, что мир описывается как многополярная система. В такой ситуации многосторонность особенно важна. Нам нужно выстраивать различные связи сотрудничества и заводить больше друзей. Это создает как широкие возможности, так и доступ к различным ресурсам», - отметила Р. Рудольф.

Исполнительный директор Венгерского Дунайского института Иштван Киш в своей речи отметил, что Венгрия всегда была большим другом тюрков: «Я всегда питал большую симпатию к тюркским народам. Венгрия всегда поддерживала тюрков, и я верю, что в ближайшем будущем будет также. Поэтому я считаю, что вхождение Венгрии в тюркский мир является особой привилегией».

Профессор Шанхайского университета политических наук и права Китайской Народной Республики Хуншэн Шэнг в своем выступлении рассказал о том, как происходящие в мире события проявляются внутри стран. Он заявил, что Китай поддерживает взаимопонимание путем переговоров. «Экономическое и социальное развитие приведет к дальнейшему укреплению мира. Это также создаст условия для стабильности в регионе», - добавил китайский эксперт.

Панельное заседание завершилось сессией вопросов и ответов.

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