Баку и Мале упростили поездки для дипломатов

18 июня вступает в силу «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от визовых требований».

Как сообщает 1news.az, оно было подписано 15 ноября 2024 года в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллы Халила в рамках COP29 в Баку.

Соответствующий законопроект был обсужден и принят на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, состоявшемся 27 декабря 2024 года, а затем утвержден Президентом АР.

Соглашение направлено на дальнейшее укрепление и развитие дружественных связей между двумя странами путем упрощения передвижения граждан Азербайджана и Мальдив, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта.

Согласно документу, граждане сторон, имеющие действительные дипломатические и служебные (официальные) паспорта, могут въезжать, проезжать транзитом, выезжать и находиться на территориях друг друга без визы сроком до 90 дней с даты въезда.