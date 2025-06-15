США призывает своих граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном

Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан немедленно покинуть территорию страны.

Соответствующее уведомление размещено на сайте дипломатического представительства.

«Гражданам США настоятельно не рекомендуется посещать Иран. Тем, кто уже находится в стране, следует немедленно уехать. В случае невозможности выезда следует быть готовыми к длительному пребыванию в укрытии», – говорится в сообщении.

В уведомлении напомнили, что США не поддерживают дипломатических и консульских связей с Ираном, а защиту интересов Вашингтона осуществляет Швейцария.

Гражданам США предлагается рассмотреть возможность выезда из Ирана через границу с Азербайджаном, Арменией или Турцией.

«Хотя сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, 15 июня американцы смогут пересечь пункт пропуска в Астаре при наличии специального разрешения», – указано в уведомлении.

Перед поездкой на границу необходимо получить соответствующее разрешение от азербайджанских властей. Его оформление должно быть организовано посольством США в Баку.

Тем, кто планирует пересечь границу и въехать в Азербайджан, рекомендовано связаться с американским посольством в Баку.

Источник: Trend