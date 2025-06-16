Айхан Гаджизаде: Из Ирана эвакуирован 41 гражданин Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране, Генконсульство в Тебризе, а также посольство в Израиле рассматривают обращения граждан, поступившие на горячие линии, и предпринимают необходимые меры.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, в результате предпринятых шагов обеспечен переход через иранско-азербайджанскую границу 41 гражданина Азербайджана, включая членов семей сотрудников посольства.

Гаджизаде отметил, что диппредставительства Азербайджана в Иране продолжают свою работу.

Источник: Report