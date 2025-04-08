Когда в Баку можно будет наблюдать метеоритный дождь «π-Puppid»?

Метеоритный дождь «π-Puppid» ожидается 15-28 апреля, пик его активности придется на 23 апреля.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского госуниверситета, метеоритный дождь «π-Puppid» (Пи-Борт) связывают с кометой 26P/Grigg-Skjellerup, открытой в 1972 году. Поток получил свое название от созвездия Puppid, в котором находится его радиант (источник появления метеоритов).

Этот метеоритный дождь был особенно активен в 1977 и 1982 годах — тогда наблюдалось примерно 40 метеоритов в час. В 1983 году было зафиксировано около 13 метеоритов в час. В последующие годы активность снизилась, однако она может вновь возрасти. Скорость метеоритов составит около 18 км/с.

Метеоритный дождь «π-Puppid» можно будет наблюдать в Баку примерно с 19:30 до 20:00 в юго-западном направлении у горизонта. Основное наблюдение метеоритного дождя возможно в Южном полушарии.