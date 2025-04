В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» - ФОТО - ВИДЕО

9 апреля в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку».

Глава государства ответил на вопросы участников форума.

Открывая форум, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев сказал:

- Господин Президент, уважаемые участники конференции, для меня большая честь и удовольствие приветствовать Вас и всех участников в Университете АДА. Мы невероятно гордимся тем, что в седьмой раз проводим эту международную политическую дискуссию, и очень благодарны Президенту Алиеву за его поддержку и личное участие в каждой из этих конференций. За прошедшие годы более 200 экспертов и ученых из 60 стран приняли участие в наших обсуждениях, проводившихся в Баку и четырех городах освобожденного Карабаха, а затем опубликовали множество статей по региональным и глобальным вопросам. В этом году международная конференция под эгидой нашего университета собрала рекордное количество - 80 иностранных участников. Более 50 процентов из них участвуют впервые.

Тема конференции чрезвычайно актуальна в свете текущей глобальной ситуации. Мир переживает тектонические изменения: региональные и глобальные конфликты, радикализация политической арены, рост национализма и атаки на мультикультурализм, ослабление международного права, доминирование силы и насилия – вот характерные черты современного мира. К этому следует добавить климатические проблемы, миграционные кризисы, протекционизм и торговые войны. Какое будущее нас ожидает? Каким будет новый мировой порядок? Какова роль таких стран, как Азербайджан, в этих процессах и тенденциях?

Господин Президент, после нашей вчерашней поездки в Карабах и Ханкенди, где мы стали свидетелями впечатляющего уровня восстановления и развития, сегодня для нас большая честь услышать Ваше, как одного из самых опытных мировых лидеров, видение этих глобальных и региональных вопросов. Мы убеждены, что Ваше взаимодействие с участниками и последующие панельные дискуссии помогут лучше сформировать и донести видение мира в этом регионе и во всем мире. Уверен, что наши гости покинут Баку с более глубокими знаниями и положительными впечатлениями о стремительной трансформации и развитии Азербайджана.

Еще раз благодарим Вас, господин Президент, за время, которое Вы нам уделили, и с нетерпением ждем Вашего выступления. Слово предоставляется Вам, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро, дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех вас в Азербайджане и выразить благодарность Университету АДА, его руководству и ректору, профессору Пашаеву за инициативу по запуску этого процесса.

Как уже было отмечено, большая группа международных экспертов из разных стран в 7-й раз посещает Азербайджан для обсуждения важных вопросов глобальной повестки дня. В то же время все эти визиты помогают лучше узнать Азербайджан, почувствовать пульс страны.

А регулярные визиты международных экспертов на освобожденные территории после освобождения исторических территорий Азербайджана, конечно же, дают больше информации об истории нашей страны, об истории конфликта, о сегодняшних реалиях Азербайджана, которые нельзя отделить от нашей славной победы во Второй Карабахской войне, а также об уникальном прецеденте восстановления территориальной целостности страны без международной поддержки. Мы сделали это своими силами и военно-политическими средствами. Как сказал ректор Пашаев, вчера вы посетили Ханкенди, город, который, к сожалению, на протяжении многих лет, более трех десятилетий, был центром армянского сепаратизма в Азербайджане. Собственно, сепаратистское движение, инспирированное и спонсируемое Арменией, началось именно в этом городе - на исторической земле Азербайджана. Само название Ханкенди, что означает «Ханское село», свидетельствует о его азербайджанском происхождении и корнях.

Но после незаконного и абсолютно необоснованного с политической, экономической, исторической и культурной точек зрения решения советского правительства о создании Нагорно-Карабахской автономной области в Карабахском регионе Азербайджана, к сожалению, был запущен процесс, который привел к агрессивному сепаратизму.

Создание в 1923 году Нагорно-Карабахской автономной области фактически было бомбой замедленного действия, которая взорвалась тогда, когда это было нужно сепаратистам, их спонсорам и различным акторам, использовавшим конфликт в своих политических целях. Полтора года назад мы положили этому конец менее чем 24-часовой военной операцией, которая фактически стала последней точкой в нашей битве за суверенитет. Итак, вы там были. Вы были свидетелями того, что происходит. И я думаю, что лучшей демонстрацией сегодняшней азербайджанской действительности является посещение регионов. Особенно регионов, пострадавших от разрушения и армянской оккупации. Пожалуй, я сейчас завершу свое вступительное слово, чтобы оставить больше места для дискуссий. Я уверен, что вчерашние обсуждения и сегодняшнее взаимодействие экспертов помогут всем нам выработать совместные подходы и обменяться мнениями о быстро меняющемся мире, который уже совершенно отличается от того, каким он был, когда мы встречались в прошлый раз, в прошлом году.

Еще раз большое спасибо за то, что вы с нами. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане.

Помощник Президента Хикмет Гаджиев: Благодарим, господин Президент. С Вашего позволения мы хотели бы начать нашу дискуссионную сессию. Зарегистрировалось большое число участников, чтобы задать свои вопросы, и мы начнем со Сванте Корнелла, Швеция.

Сванте Корнелл: Большое спасибо, господин Президент, рад Вас видеть. В последнее время мы наблюдаем активное участие Азербайджана как в делах Центральной Азии, так и Ближнего Востока благодаря обширным экономическим и политическим отношениям Вашей страны. Не могли бы Вы подробнее рассказать о том, как Азербайджан рассматривает себя как часть одновременно Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока, и какой Вы представляете себе роль Азербайджана в объединении этих трех частей мира. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Отчасти это основано на нашей географии и истории азербайджанского народа, а также на том, как Азербайджан развивался на протяжении веков, являясь одновременно частью восточной и западной географии. Конечно, география является важным фактором для каждой страны. Но это не единственный фактор, который доминирует в политике. Поэтому мы основываем нашу политику на этой географии. И, я думаю, мы смогли установить очень прочные связи с нашими соседями по Каспию и к югу от Азербайджана, особенно со странами Ближнего Востока. Что касается многолетнего сотрудничества с европейскими странами, со многими из этих стран Азербайджан подписал или принял декларацию о стратегическом партнерстве. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между Центральной Азией и Европой. Мы осведомлены о большом интересе Запада, будь то Европейский Союз, США или другие международные институты, к Центральной Азии. Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что обойти стороной Азербайджан не получится. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки точно не увенчаются успехом, поскольку эту уникальную атмосферу партнерства на самом деле создают не только география, но и политические, экономические, культурные связи между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Таким образом, Азербайджан географически является страной Южного Кавказа, каспийской страной, но в то же время мы находимся рядом со странами Центральной Азии. Нас разделяет только Каспийское море. Так что с точки зрения практического сотрудничества, транспорта, Среднего коридора, мы многое сделали для того, чтобы помочь навести мосты, а также увеличить объем грузов. Потому что крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру Азербайджана, в частности морской порт, судостроительный завод, наши железнодорожные объекты и другую логистическую инфраструктуру, которую мы создали сегодня, играют важную роль. И год за годом мы видим растущее количество грузов, проходящих через Азербайджан, не только из Центральной Азии, но также из Китая и в Китай из Европы. Так что, я думаю, это важный актив, и для любого международного игрока, который хотел бы иметь более тесные отношения со странами Центральной Азии, конечно, достаточно взглянуть на карту и посмотреть на политическое взаимодействие между лидерами Азербайджана и стран Центральной Азии.

Более или менее то же самое мы можем сказать о наших прочных связях с Ближним Востоком и со странами, которые являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Азербайджан установил очень прочные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимном интересе. Мы уже активно работаем над различными инвестиционными проектами. Это также относится к странам Центральной Азии. Мы уже создали несколько совместных инвестиционных фондов с некоторыми странами Центральной Азии и с некоторыми странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Таким образом, эти согласованные действия, безусловно, пойдут на пользу всем нам.

Недавно, всего шесть месяцев назад, мы подписали важное соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о зеленом энергетическом кабеле по дну Каспийского моря. Таким образом, огромные зеленые энергетические ресурсы Центральной Азии, некоторые из которых уже доступны, а некоторые находятся в процессе разработки, добавятся к огромным зеленым энергетическим ресурсам Азербайджана и это поддержит европейские страны в том, что касается энергетической безопасности.

Пока это нефть и газ, но в будущем это будет электричество, вырабатываемое из экологически чистой энергии.

Буквально несколько дней назад мы провели в Баку очередной Консультативный совет по Южному газовому коридору. Часть повестки дня была посвящена зеленой энергетике. Так что транспорт, зеленая энергия, безопасность, стабильность и, конечно, совместные усилия по укреплению государственности и независимости нашего региона - важный международный фактор.

Хикмет Гаджиев: Второй вопрос, Стефани Фенкарт, Австрия.

Стефани Фенкарт: Большое спасибо за прием, господин Президент. Я работаю в Международном институте мира. Я была здесь и в прошлый раз, задавала вопрос о примирении и посредничестве между Арменией и Азербайджаном. Однако на этот раз я хотела бы узнать о Вашем долгосрочном видении для стран Южного Кавказа, учитывая тему нынешней конференции, касающейся нового мирового порядка. Возможно, в Вашем представлении нынешний процесс примирения и заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном затянется надолго. Но существующие препятствия можно преодолеть. Тем не менее, думаю, что также важно воспользоваться идеей, легшей в основу европейского опыта, иметь видение того, как сделать войну невозможной в будущем, а затем в какой-то момент прийти к институционализированной форме отношений, наподобие Европейского Союза. Я не предлагаю следовать этому пути. Но хотелось бы узнать Ваше долгосрочное видение для Южного Кавказа, от которого выиграли бы азербайджанцы, армяне и грузины, учитывая также неизменную географию, как Вы упомянули ранее. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, думаю, мы даже можем говорить о среднесрочных целях, которые достижимы и выполнимы. К сожалению, оккупация Арменией территорий Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированному региону. У нас были все шансы для этого, но агрессия, разруха и страдания азербайджанского народа не позволили этому произойти. Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил: энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя всего этого. Фактически, в результате оккупации и агрессии она лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей. И весь транзит из Азербайджана, в том числе нефть, газ или грузы, идет через Грузию. Так что Армения могла бы быть частью этого процесса. Это их вина, что они просчитались насчет будущего развития и пожертвовали своим экономическим будущим, своей реальной независимостью ради этой мечты о «великой Армении». Когда будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, и если оно будет подписано, то, конечно, не будет никаких препятствий для начала сотрудничества. И я думаю, что нам не следует терять время, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции. Так что это известно. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом. Я думаю, что это может быть беспроигрышной ситуацией для трех стран Южного Кавказа.

Будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия. В последнее время были определенные инициативы от наших грузинских друзей, на которые мы положительно отреагировали. Так что мы будем ждать позиции армянской стороны. Если это произойдет, то можно будет начать с небольших шагов, таких как взаимные визиты журналистов, представителей интеллигенции, может быть, совместные заседания по трансграничным рекам, поскольку это серьезная проблема для Азербайджана. Так как Армения загрязняет реку Араз. Кстати, река Кура, протекающая по Азербайджану, также нуждается в более правильном подходе. Поэтому все это может иметь практическое значение. С помощью этих небольших шагов мы можем попытаться уменьшить недоверие. Чтобы построить доверие, потребуются годы, но, по крайней мере, мы готовы к тому, чтобы уменьшить недоверие.

Хикмет Гаджиев: Бренда Шаффер, Соединенные Штаты Америки и Израиль.

Бренда Шаффер: Доброе утро, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Бренда Шаффер: На дворе 2025 год, прошло почти пять лет с конца 44-дневной войны. Можно, конечно, вспомнить шехидов, особенно молодых людей, вставших на защиту своей страны, и раненых, которые до сих пор каждый день продолжают эту борьбу. Но есть также возможность спросить Верховного главнокомандующего и Президента страны, который руководил подготовкой Азербайджана и его армии к этой войне. Каковы Ваши выводы спустя пять лет? Можно сказать, что со времен Второй мировой войны лишь очень немногие войны были по-настоящему завершены. Проблемы как бы откладываются на потом, а конфликт в это время продолжается. Армяно-азербайджанская война – единственная, в том числе благодаря антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года, которая была окончательно завершена. Учитывая городские бои, низкое число жертв среди гражданского населения и ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре страны, какие уроки Вы, как Верховный главнокомандующий, извлекли после пяти лет войны? Какие уроки следует извлечь на фоне современных войн, которые, к сожалению, все еще продолжаются?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Конечно, есть разные аспекты ответа на этот вопрос. Во-первых, обороноспособность. После Второй Карабахской войны Азербайджан продолжил реформы в вооруженных силах, учитывая, что на нашей территории по-прежнему действовали сепаратисты, и мы должны были быть готовы к любым провокациям. Определенные военные столкновения имели место в период после войны 2020 года до 2023 года, когда мы полностью восстановили свой суверенитет. Проведенные нами военные операции в ходе Второй Карабахской войны наглядно продемонстрировали очень высокий уровень боеспособности Вооруженных сил Азербайджана, дисциплины в них, а также политическую волю правительства Азербайджана. Мы не мстили, хотя можно представить, какие чувства мы все испытывали в годы оккупации, и особенно когда вернулись в Карабах и увидели варварство и вандализм. Я много раз говорил, что мы отомстим на поле боя. И мы не сделаем ничего, выходящего за рамки нормального человеческого поведения и правил войны, которым мы привержены. Так и произошло. Мы вели войну с уважением ко всем международным правилам и нашему собственному пониманию ценностей. Это оценили все эксперты, которые досконально изучили каждый день 44-дневной войны. Поэтому после окончания войны, конечно, ситуацию нельзя было считать полностью стабильной. До сентября 2023 года она таковой и не была. У нас были жертвы. К сожалению, Армения и те иностранные силы, которые стояли за ними, давали им очень плохие советы. На самом деле, 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции, а мы все знаем из истории, что происходит, когда одна страна капитулирует. Но этого не произошло. Армения пыталась продолжать вести себя так, будто вовсе и не было тридцати лет оккупации и страданий азербайджанского народа, не было 44-дневной войны. Они просто получили очень плохие советы от своих так называемых друзей. И, кстати, этот процесс продолжается. Хотя мы много раз предупреждали их, что они не должны полагаться на тех, кого они считают своими друзьями, будь то старые или новые, потому что здесь, на земле, они столкнутся с нами. У нас достаточно политической воли, чтобы защищать наши интересы, наши политические интересы на международной арене. Мы не можем быть объектом какого-либо международного давления, которое отвлекло бы нас от нашей политики. Поэтому с военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно. Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, которое поставляют армянам их новые друзья, на самом деле не приведет к миру и стабильности. Это лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем.

Мы знаем, что в Армении есть довольно сильные реваншистские группировки. Я бы разделил их на две части: активные реваншисты, те, кто несет ответственность за 30 лет оккупации, и пассивные реваншисты - сегодняшнее правительство, которое пытается продемонстрировать так называемый конструктивный подход, но на самом деле живет с теми же чувствами реванша и мести. Вот почему они закупают смертоносное оружие, часть из которого они получают бесплатно. Вот почему они планируют новые военные операции против Азербайджана. И вот почему они не хотят просто принять наше законное предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ. Потому что, как мы все знаем, Минская группа была создана для решения карабахского конфликта. Если правительство Армении считает, что это уже сделано, как они заявляют, и если они признают Карабах частью Азербайджана, то нет причин, по которым Минская группа не должна быть упразднена юридически. Де-факто она не функционирует, но отказ подписать совместную с Азербайджаном заявку в ОБСЕ о формальном роспуске Минской группы является признаком того, что они просто ждут своего часа. Они ждут, может быть, каких-то изменений, каких-то преимуществ в международной ситуации. Они очень рассчитывали на то, что демократы останутся у власти после выборов в США. Поэтому для них победа Президента Трампа стала большим разочарованием и досадой. Мы все это знаем. Но, тем не менее, в политическом истеблишменте Армении по вопросу Азербайджана раскола нет. Он консолидирован. Это просто вопрос лексики, вопрос поведения и вопрос тактики. Поэтому мы должны быть готовы к этому и с военной точки зрения, и с политической. До тех пор, пока не будет подписан мирный договор и Армения не откажется полностью от всех территориальных претензий к Азербайджану, которые все еще присутствуют в их конституции, и не продемонстрирует искренность в своем поведении для нормализации отношений с Азербайджаном, угроза нового военного противостояния будет существовать всегда.

И последнее это то, что с 2020 года, по прошествии почти пяти лет, мы все еще сталкиваемся с абсолютно беспочвенными спекуляциями и обвинениями в адрес Азербайджана по поводу планирования новой агрессии против Армении. Итак, уже прошло почти пять лет, но все еще эта черная пропаганда, в основном исходившая от правительства Франции и тех, кто следует их политике в Европейском Союзе, а также от Госдепартамента под руководством Блинкена, продолжается. Эта черная пропаганда продолжается, и во многих случаях, просто за закрытыми дверями, я говорил: «Послушайте, если бы мы хотели продолжить войну в ноябре 2020 года, мы бы продолжили ее. Мы остановили нашу военную операцию на окраине Ханкенди. Мы не хотели, чтобы война продолжалась, потому что не хотели, чтобы люди умирали. Мы хотели сделать это мирно. Если бы мы хотели продолжить, мы были как раз на границе с Арменией, везде - в Зангилане, в Кяльбаджаре, на других направлениях. Армянская армия была полностью деморализована». Было 12 тысяч дезертиров, как подтверждает само правительство Армении. Так что никто не мог бы помешать нам сделать то, в чем нас сейчас обвиняют. У нас не было и нет таких намерений. Но в то же время мы должны сохранять бдительность. Мы не должны забывать о тридцати годах оккупации. Мы не должны забывать о мечтах о «великой Армении», которые все еще циркулируют не только в диаспоре, во Франции и США, но и в армянском правительстве и во всем политическом спектре.

Вы вряд ли найдете хоть одного армянского политика, который не мечтал бы вернуть Карабах. Это реальность. Мы знаем об этой реальности из разных источников информации, и нам приходится с этим жить. Вероятно, это и есть уроки, которые мы извлекли из войны и после нее. И то, как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит в основном от Армении. Мы сделали то, что было абсолютно законно. Мы восстановили свою территориальную целостность, суверенитет, покончили с сепаратизмом и взяли под контроль свои границы. И для нас этот вопрос закрыт. Но это не значит, что мы будем просто игнорировать потенциальные угрозы и потенциальную опасность. Мы всегда должны быть готовы дать отпор. По этой причине мы продолжаем тратить значительные средства на наращивание военной мощи. Это не потому, что мы планируем так называемую агрессию. Это потому, что мы, как жертвы агрессии, хотим иметь возможность защитить себя и наказать Армению, если она снова решит причинить нам вред.

Хикмет Гаджиев: Дарья Исаченко, Германия.

Дарья Исаченко: Уважаемый господин Президент, большое спасибо за эту возможность. Я работаю в Германском институте международных отношений и безопасности, и мой вопрос касается Турции и Израиля. У Азербайджана хорошие и тесные отношения с обеими странами. Учитывая нынешнюю напряженность между ними, какое влияние это оказывает на Азербайджан? И участвует ли Азербайджан в каких-либо действиях по ослаблению напряженности между Турцией и Израилем? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы правы. Обе страны являются близкими друзьями Азербайджана. С Турцией мы союзники. Мы подписали Шушинскую декларацию в 2021 году и официально стали союзниками. Хотя наши союзнические отношения де-факто существовали задолго до этой формальной процедуры. Израиль также является дружественной страной для Азербайджана, и на протяжении многих лет эта взаимная дружба демонстрировалась в трудные для нас обоих времена. Поэтому, конечно, эта напряженность между двумя странами вызывает у нас тревогу и беспокойство. И поскольку это уже известно, хотя мы сами никогда не предавали это огласке, но это уже довольно широко распространяется, именно Азербайджан в определенной степени способствовал первому успешному примирению между Турцией и Израилем. Поскольку происходящее сейчас между двумя этими странами - это не первый кризис. Он по счету второй в обозримом прошлом. Во время первого кризиса мы сыграли активную роль, пытаясь сблизить страны. Да, это был не только Азербайджан. Но я бы сказал, что Азербайджан был номером один в этом процессе. Опять же, все происходило за кулисами. Мы никогда не предавали это огласке. Мы никогда не пытались ставить это себе в заслугу. Нашим единственным желанием было помочь нашему союзнику и брату Турции и нашему другу Израилю восстановить их отношения. И как вы, вероятно, знаете, были также видимые признаки этой нормализации, такие как визит Президента Израиля господина Герцога в Турцию и встреча с Президентом Эрдоганом, а также встреча Президента Эрдогана и премьер-министра Нетаньяху в Нью-Йорке. Это было два года назад. Так что теперь мы сталкиваемся с так называемым дежавю. Мы знаем алгоритм действий, и я могу вас заверить, что мы не жалеем сил, чтобы попытаться быть полезными. Вероятно, на данном этапе говорить что-то большее будет некорректно, потому что, опять же, это отношения между двумя странами, и им решать, в какой степени они хотят предать гласности любой процесс, который происходит между нами, если это вообще когда-либо будет. Опять же, во время первого раунда нормализации мы хранили полное молчание. Мы работали за кулисами. Так что вы можете себе представить, что мы делаем то же самое сейчас, и мы надеемся, что процесс приведет к нормализации. Всегда плохо, когда у твоих друзей плохие отношения. Это плохо для них. Это плохо для нас и плохо для всего мира. Потому что я думаю, что, несмотря на обоснованные опасения и на довольно высокий уровень недоверия, все же можно найти основания для нормализации и сферы взаимного интереса. Поэтому процесс, на мой взгляд, не должен останавливаться. И Азербайджан делает все возможное, чтобы способствовать этому процессу.

Хикмет Гаджиев: Рамиз Юнус, США.

Рамиз Юнус: Уважаемый господин Президент, для меня большая честь быть здесь сегодня. И я очень рад снова встретиться с Вами. Большое спасибо за эту возможность и приглашение. Это прекрасная возможность для меня, это традиция. Я приехал на свою родину, особенно в Карабах, в Карабахский регион Азербайджана, на очень важные международные мероприятия с Вашим участием. В прошлый раз это заседание проходило в Шуше. В этот раз мы побывали в Ханкенди и Баку. В то же время я благодарю Вас за возможность задать Вам вопросы относительно серьезных геополитических процессов в мире и вокруг нашего региона. Уважаемый господин Президент, в прошлый раз перед выборами в США, отвечая на мои вопросы, Вы поделились своим прекрасным опытом общения как с демократами, так и с республиканцами. И, как я помню, Вы сказали, что Вам всегда было легче работать с республиканской администрацией. Оправдались ли Ваши ожидания после смены власти в Белом доме или еще слишком рано об этом говорить? Что Вы видите в качестве главного риска для Азербайджана и для нашего региона сегодня? Еще раз большое спасибо, уважаемый господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Из моего личного опыта, которым я уже несколько раз делился, конечно, работать с республиканской администрацией было намного комфортнее, чем с демократической. Я приступил к исполнению президентских обязанностей в 2003 году во время президентского срока Джорджа Буша-младшего, и отношения между двумя странами были очень хорошими. Мы оба высоко ценили взаимную поддержку, считали стратегически важными наши двусторонние отношения и публично заявляли об этом. Азербайджан был в числе первых стран, не входящих в НАТО, которые присоединились к операциям в Афганистане и Ираке, и это было сделано по просьбе администрации США. В противном случае нас там не было бы. Мы оказали не только физическую поддержку, отправив туда крупный контингент наших военнослужащих, но и обеспечили важное транспортное сообщение с Афганистаном, как воздушное, так и через наши наземные объекты, а также через Каспийское море. Так что это было высоко оценено правительством США во время администрации Президента Буша. Ситуация немного изменилась, но не кардинально, после того, как Президент Буш завершил свои обязанности.

Но во времена администрации Байдена-Блинкена отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы. Мы всегда хотели иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, которые являются сильнейшей страной в мире. Это произошло из-за антиазербайджанской политики Госдепартамента под руководством господина Блинкена и многих фигур в администрации Президента Байдена, настроенных против Азербайджана. Я могу назвать различные факты, которые вызвали разочарование в Азербайджане. Думаю, что достаточно одного, только одного: как санкции были повторно введены против Азербайджана.

Когда Азербайджан был нужен Соединенным Штатам, так называемая 907-я Поправка к «Акту в поддержку свободы», которая является дискриминационной по отношению к Азербайджану, приостанавливалась, каждый президент Соединенных Штатов каждый год приостанавливал ее действие. Но как только администрация Байдена-Блинкена бежала из Афганистана, - как они это сделали, мы все видели, - они снова ввели эту поправку против нас. Так что быть настолько неблагодарными очень вредно для самой администрации, потому что кто будет доверять им после этого? И наш уровень доверия к команде Байдена-Блинкена был близок к нулю. Наши отношения находились в глубоком кризисе. США под руководством команды Байдена-Блинкена заняли одностороннюю позицию в отношении Армении. Официально такое происходило впервые с начала армяно-азербайджанского конфликта. Да, мы все знали, какую поддержку Армения получала при всех демократических администрациях. Но, тем не менее, никогда еще в истории посреднического процесса США не занимали одностороннюю позицию в отношении Армении. Достаточно вспомнить очень странную встречу в Брюсселе, проведенную 5 апреля прошлого года с участием господина Блинкена, госпожи Урсулы фон дер Ляйен, господина Борреля и господина Пашиняна – беспрецедентную встречу, которую эта команда американских и европейских политиков не проводила ни с одной страной мира, не только из постсоветского пространства. В нашем распоряжении имелось достаточно достоверных сведений о том, что часть согласованного протокола была посвящена наращиванию военной мощи. И мы заранее подняли этот вопрос, чтобы предотвратить это. Только после этого данное положение было вычеркнуто из текста документа. Но де-факто оно существовало, и на его основании так называемый Европейский фонд мира выделил Армении первый транш на покупку оружия.

Еще одной важной вехой в ухудшении отношений США и Азербайджана при господине Блинкене стала стратегическая декларация, декларация о стратегическом партнерстве, которая была подписана за пять дней до вступления Президента Трампа в должность.14 января этого года в Вашингтоне госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Армении подписали Декларацию о стратегическом партнерстве – торопливо, впопыхах, как воры. Всего через пять дней придет новая команда, и Президент Трамп будет определять политику. Для чего это было нужно? Это был еще один антиазербайджанский шаг господина Блинкена. Я очень сожалею об этом, потому что я очень доверял ему в начале нашего общения, но, к сожалению, я ошибался. Итак, попытки построить разделительные линии на Кавказе, изолировать Азербайджан, дискриминировать нас, распространять слухи об Азербайджане. Как только команда Байдена-Блинкена покинула офис, все эти инсинуации против Азербайджана немедленно прекратились. Их СМИ, которые были очень агрессивны по отношению к нам, те, кого Президент Трамп называет фейковыми, такие как The Washington Post, The New York Times, The Politico и т. д., немедленно прекратили публиковать все скверные статьи об Азербайджане. Мы знали, что источником этих статей является Государственный департамент.

То же самое касается и USAID. Сейчас, кстати, наша Генеральная прокуратура расследует незаконную деятельность USAID. Мне уже сообщили о предварительных итогах расследования, которые показывают масштабы антиазербайджанской деятельности и попыток подорвать наше правительство, явных попыток вмешательства в наши внутренние дела. Как только все будет готово, мы представим эти сведения в администрацию Президента Трампа, чтобы они приняли серьезные меры в отношении этого коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей. Итак, это история, и я могу говорить о ней, возможно, на протяжении нескольких часов. Но самое главное сейчас - получили ли мы то, что ожидали? Я бы сказал, что да, так как, во-первых, можно говорить о прекращении антиазербайджанского тренда в американской политике, что уже есть хорошо. Во-вторых, на разных уровнях уже состоялись контакты на высшем уровне между членами администрации Трампа и азербайджанской командой. Программа действий очень продуктивная и взаимоприемлемая. И в-третьих, учитывая повестку дня администрации Трампа, мы можем предвидеть, что этот период в наших отношениях будет очень хорошей возможностью для укрепления нашего партнерства. Кроме того, у нас есть опыт работы с администрацией Трампа во время его первого срока, который также был очень положительным. У нас не было никакого кризиса в отношениях. Да, наши отношения не были такими активными, как нам бы хотелось, но это был первый срок. Теперь, когда Президент Трамп и его команда увидели лицемерие Европейского Союза по отношению к нему, увидели, как европейские лидеры, поддерживая госпожу Харрис, стояли за интригами против него, он почувствовал это на себе. Так что его второй срок, определенно, такова моя оценка, будет гораздо более активным, чем первый, и гораздо более сосредоточенным на национальных интересах американцев. И в том что касается американских национальных интересов, это я могу сказать вполне авторитетно, прочные отношения с Азербайджаном очень важны для этого региона. Потому что Азербайджан является ведущей страной на Южном Кавказе. Азербайджан, как часть Глобального Юга, с сильной позицией в Движении неприсоединения, где мы успешно председательствовали четыре года, с прочными связями с регионом Центральной Азии, что мы уже обсуждали, с возможностями, экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, и с армией, которая продемонстрировала свою силу на поле боя, а не на парадах, и со всеми остальными политическими связями, может быть очень важным партнером для Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы это произошло. Мы видим, что это происходит. И в то же время, мы понимаем, что сейчас Президент Трамп и его команда заняты гораздо более срочными и важными вопросами мировой повестки дня. Поэтому мы ждем момент, когда мы вступим или, скорее, заново вступим, в очень прочные, предсказуемые, долгосрочные стратегические отношения с новой администрацией.

Хикмет Гаджиев: Тембиса Факуде, Южная Африка.

Тембиса Факуде: Спасибо. Доброе утро, господин Президент, большое спасибо за то, что пригласили нас. Это мой второй визит в Азербайджан. В прошлый раз мы встречались с Вами в Шуше во время Глобального медиафорума. Еще раз спасибо за приглашение. По меньшей мере в Африке мы видим геополитическую силу и вовлеченность Азербайджана в руководство Движением неприсоединения. В этом году Вы также руководили COP29. Мы с интересом за этим наблюдаем. Но что важно, Азербайджан также инвестирует в социальные образовательные проекты в Африке, и многие африканцы, конечно, рады этому. Все больше студентов из Африки обучается в Азербайджане, и Вы также делитесь практическим опытом в плане повышения профессионализма в сфере государственных услуг. Это очень высоко ценится. Но африканцы, особенно в южной части Африки, откуда я родом, также ожидают вовлеченности Азербайджана. Теперь вопрос, ответ на который я должен донести до своей страны: есть ли у Вас планы расширить свою социальную, образовательную и другую академическую деятельность, в частности, в Южной Африке? Если это так, то каковы эти планы? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Южная Африка является одной из немногих стран на африканском континенте, где у нас уже много лет есть посольство. У нас не так много дипломатических представительств в Африке. Но количество посольств растет. Думаю, что Южная Африка была одной из первых. Это демонстрирует наш огромный интерес к сотрудничеству с вашей страной по различным направлениям. Да, мы всегда очень поддерживали наших друзей в Африке, когда они нуждались в нашей поддержке в период COVID. Мы оказали финансовую и гуманитарную поддержку более чем 80 странам, и большинство из них – страны африканского континента. При этом мы использовали различные средства, включая образовательные и медицинские программы. Мы предоставляем стипендии студентам из Африки. Это происходит через наши государственные фонды, через НПО, через Азербайджанское агентство по оказанию международной помощи, которое является структурным подразделением МИД Азербайджана. Так что работа идет. Да, мы хотели бы видеть более активное взаимодействие. Думаю, что визиты африканских лидеров в Азербайджан в этом году являются демонстрацией этого огромного взаимного интереса.

Что касается Движения неприсоединения, то в течение четырех лет мы очень помогали всем государствам-членам. Мы оставили хорошее наследие в Движении неприсоединения. Потому что на определенном этапе это движение стало немного приходить в упадок. Мы придали ему новый импульс. Мы инициировали создание Парламентской платформы, которая была успешно создана, и Молодежной платформы. Итак, это два важных наследия Азербайджана. Мы также активно работали над институциональным развитием Движения неприсоединения и его потенциальной трансформацией в организацию. Наше председательство было единогласно поддержано, когда мы были избраны на три года, но затем государства-члены решили продлить наше председательство еще на один год, что является беспрецедентным случаем в истории Движения. Итак, единогласным решением председательство Азербайджана было продлено. Это показывает, что, несмотря на определенные двусторонние или многосторонние разногласия между государствами-членами, и это понятно – 120 стран, в отношении Азербайджана все они были едины в признании нашей роли.

Во время COP мы публично заявили, что нашей главной целью будет поддержка наименее развитых стран, поддержка тех стран, которые сталкиваются с экзистенциальной угрозой. И мы сделали это. А что касается результатов СОР, я знаю, что некоторые так называемые эксперты, целью которых было дискредитировать председательство Азербайджана, говорили, что финансирование не было достигнуто. Но мы увеличили финансирование со 100 млрд долларов США – уровня, который был достигнут на всех 28 СОР, до 300 млрд долларов. Разве это не достижение? Конечно, достижение. Мы утроили финансирование. Мы запустили специальную программу для малых островных развивающихся государств. Азербайджан выделил 10 млн долларов США в качестве прямой поддержки малым островным развивающимся государствам в связи с экзистенциальными угрозами, поскольку климатические изменения являются для них жизненно важной проблемой. Речь идет об их будущем.

Во время СОР еще одним важным достижением стало соглашение о создании функционального рынка квот на углеродные выбросы. Этот вопрос оставался несогласованным на протяжении по крайней мере десяти лет. Он был согласован в Азербайджане благодаря нашему председательству, благодаря доверию к нам. И, конечно, мы сыграли важную роль в наведении мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Это была одна из важных задач, которые мы поставили перед собой. Итак, то, как мы боролись с COVID, то, как мы провели COP, и, кстати, до конца года мы будем президентствовать, а также двусторонние контакты с африканскими странами, отчетливо показывают нашу повестку дня. И мы видим очень позитивную реакцию на наши усилия во многих африканских странах. Таким образом, мною уже определена и одобрена наша внешняя политика в том, что касается построения более крепких связей с африканскими странами. На самом деле, я инициировал это. На данном этапе мы должны быть гораздо более активными. И также возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали касательно оккупации и отношений с Арменией, за все эти годы оккупации главным приоритетом нашей внешней политики было восстановление территориальной целостности. Все наши усилия имели конечную цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность. Именно поэтому многие другие важные вопросы нашей потенциальной внешнеполитической повестки дня были отодвинуты на второй план, и это понятно, ведь это была национальная идея азербайджанского народа и Азербайджанского государства. Теперь, когда этот вопрос решен, у нас гораздо больше времени и возможностей для построения более крепких отношений со странами, которые мы считаем дружественными, которые никогда не делали ничего плохого Азербайджану, в отличие от некоторых других стран с других континентов, и которые ценят дружбу. И мы готовы работать над теми вопросами, которые вы упомянули, а также над другими вопросами. Мы уже сталкиваемся с необходимостью предоставления кредитов под низкие проценты некоторым странам Африки для решения важных вопросов. Мы уже разрабатываем наш инвестиционный портфель для некоторых стран Африки, с которыми поддерживаем тесные отношения. Так что это будет не только гуманитарная помощь, но и деловая. Это будут инвестиции и, конечно, политические связи.

Хикмет Гаджиев: Антун Дуймович, Хорватия.

Антун Дуймович: Спасибо, господин Президент. Для меня большая честь быть здесь. Я из Хорватии. Состоялся успешный визит министра экономики господина Джаббарова в Хорватию. Мы дружественная страна, поддерживающая Азербайджан, потому что мы пережили оккупацию нашей территории. Мы решительно поддерживаем вас сейчас, после успешной операции, проведенной, чтобы не допустить безнаказанности, чтобы было судебное преследование каждого военного преступника, который совершил преступления в таких местах, как Гянджа.

Мой вопрос касается моего региона. Албания хочет инвестировать миллиарды в газификацию, потому что у них есть TAP, но страна не газифицирована. Хорватия сейчас использует европейские деньги для расширения своей системы газопроводов. Как Вы думаете, это возможность, на самом деле, еще раз сказать Брюсселю, что пришло время включить эти проекты газификации в инвестиционный план для Балкан и иметь Азербайджан в качестве страны-партнера, не только как платформу для ископаемого топлива и газа, но и открыть двери для зеленой энергетики и сотрудничества, включая проекты реконструкции Азербайджана, искусственного интеллекта и т.д.? Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Как я уже отметил, пять дней назад в Баку было проведено 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е заседание Консультативного совета по зеленой энергетике. Это была наша инициатива, запущенная много лет назад под эгидой Азербайджана и Европейской комиссии. В своем вступительном слове на заседании, помимо отчета о проделанной за последний год работе на европейском газовом рынке, я поднял два важных вопроса, которые должны быть решены европейскими финансовыми институтами и Европейской комиссией, если они хотят продолжать получать большие объемы газа и увеличивать поставки газа из Азербайджана. Во-первых, это политика финансовых институтов. Во всех наших энергетических проектах, будь то разведка, добыча или транспортировка нефти и газа, было своего рода согласованное соотношение между уровнями корпоративного финансирования и заемных средств. Обычно эти уровни составляли соответственно 70 процентов заемных средств и 30 процентов корпоративных. Сейчас Европейский Союз хочет больше газа из Азербайджана. В связи с этим в июле 2022 года Азербайджан посетила председатель Европейской комиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен. В то время Европейский Союз был очень обеспокоен поставками газа, и мы тогда подписали декларацию о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. И с тех пор, основываясь на запросе Европейской комиссии, мы увеличили поставки газа в Европу почти на 60 процентов, с 8 млрд кубометров в 2021 году до почти 13 кубометров в 2024 году. Таким образом, еще много европейских стран, включая Хорватию, стали получателями азербайджанского газа. Теперь у нас больше газа для экспорта с существующих месторождений, где будет новая фаза разработки этих месторождений, с месторождений, которые добывают газ на начальном этапе. И у нас будет несколько миллиардов кубометров газа благодаря установке электростанций, работающих на зеленых источниках энергии, которые сэкономят газ, используемый сегодня для производства электроэнергии. Итак, все это, грубо говоря, потенциально повышает наши поставки газа минимум на 10 млрд кубометров. Минимум; я не хочу быть более точным. Когда я говорю минимум, то всегда стараюсь быть очень острожным в своей оценке. Так что это означает, что это очень маленький минимум.

Транспортная инфраструктура – Южный газовый коридор – полностью забита. Там нет места. Его нужно расширять. Опять же, как? При помощи заемных и корпоративных средств. Но здесь мы подходим к тому, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов по ископаемому топливу. Это стратегия, и мы все знаем, что ЕИБ хорошо интегрирован с Европейской комиссией. Хотя на официальном уровне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не приостановил финансирование ископаемого топлива, но он сохраняет его на очень незначительном уровне. Я поднимал этот вопрос как во время общения с президентом ЕБРР в январе этого года в Давосе, так и во время визита Президента Германии несколько дней назад в Баку. Ведь Германия, как ведущая европейская страна, имеет много рычагов для того, чтобы влиять на политику. Я поднимал этот вопрос публично, как, я уже говорил об этом, на заседании Консультативного совета 4 апреля, так и во время встречи с европейским комиссаром по энергетике. Итак, это вопрос номер один. Эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу должно быть снято. Им нужно посмотреть на действия Президента Трампа в отношении ископаемого топлива и не опоздать.

Вторым важным фактором являются долгосрочные контракты. Евросоюз говорит, что в 2050 году они станут углеродно-нейтральными, а затем они просят меня вкладывать инвестиции и производить больше газа. Так куда пойдет этот газ? Если вы не возьмете его у нас, то зачем мне инвестировать или почему я должен рассматривать ваш рынок как свой основной рынок? Да, рынок Евросоюза является наилучшим с точки зрения законодательства, правил, процедур, цен; он взаимосвязан во многом. Но мы можем искать другие рынки, спрос на азербайджанский газ в нашем регионе, мы можем смотреть не только на Запад, мы можем смотреть на Восток, на Юг. Это важно для будущего развития газовой промышленности Азербайджана и для энергетической безопасности Европы.

Мы знаем проблемы европейской энергетической безопасности. Несмотря на то, что теперь они думают, что они обезопасили себя, мы знаем потребности отрасли. Мы знаем потребности даже в зеленой энергии. Несмотря на крупные инвестиции в зеленую энергетику, Европейский Союз все равно будет испытывать дефицит электроэнергии, и с этой целью мы сейчас работаем над зеленым энергетическим кабелем по дну Черного моря из Азербайджана в Румынию. Кстати, этот объем составляет четыре гигаватта, и это только начало. Так что им в Еврокомиссии стоит снять розовые очки и реалистично посмотреть на мир. И воздать должное усилиям таких стран, как Азербайджан, а не пытаться делить Кавказ на своих любимчиков и нелюбимчиков, вести себя как хорошие партнеры. Мы к этому готовы.

А что касается Хорватии, то мы начали поставлять газ в эту страну с прошлого года. Сейчас наши поставки газа охватывают 12 стран, десять из которых европейские. Восемь из них — члены Европейского Союза.

Вы также упомянули о газификации Албании. Проект газификации Албании в городе Корча будет проинвестирован Азербайджаном. Этот вопрос уже согласован. Правительство Албании выбрало этот город, и я думаю, что в этом году мы начнем инвестиции в газификацию. У нас есть в этом опыт. Мы вложили большие средства в газификацию Грузии, где сейчас, я думаю, уровень газификации составляет около 80 процентов. Было 30 процентов, когда мы начали с нашими инвестициями.

Сейчас мы обсуждаем проект газификации в Болгарии. Да, в Болгарии есть газификация, но она носит ограниченный характер. Болгария сегодня, если я не ошибаюсь, обеспечивает около 50 процентов своих потребностей в потреблении газа поставками из Азербайджана, и мы готовы сделать то же самое в других странах. Кстати, с Хорватией мы не ограничиваем наши обсуждения газификацией или поставками газа, есть и другие вопросы, также связанные с энергетикой. Спасибо. Спасибо за этот вопрос, он позволил мне еще раз привлечь внимание наших партнеров в Европе к этому важному вопросу.

Хикмет Гаджиев: Омар Ашур, Катар и Соединенное Королевство.

Омар Ашур: Большое спасибо, господин Президент. Для меня большая честь и удовольствие быть здесь. Спасибо за то, что пригласили нас. Еще раз поздравляю Вас как с освобождением территорий, так и с реконструкцией, которую мы видели вчера. Я Омар Ашур из Института Дохи в Катаре, а также из Эксетерского университета в Великобритании. Мой вопрос касается Украины. Какова позиция Азербайджана в отношении российской войны в Украине? Военная ситуация продолжается уже почти 12 лет. И она влияет как на мировую, так и на региональную обстановку, включая Кавказ, Европу и Ближний Восток и даже Индо-Тихоокеанский регион. Как Президент страны, которая имеет крупные военные и дипломатические достижения, каким Вы видите окончание этой войны? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Во-первых, о нашей позиции касательно войны между Россией и Украиной: мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. И как страна, пострадавшая от оккупации и нарушения нашей территориальной целостности, мы, конечно, полностью понимаем эту ситуацию. Поэтому каждый, кого вы спросите, скажет: «Мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно». Да, мы тоже хотим. Но главный вопрос в том, как это сделать и будет ли это потенциальное, или временное, прекращение огня устойчивым или нет?

Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново. Во-вторых, что означает прекращение огня? Это также важно, так как эти термины очень важны для тех, кто хочет помочь остановить войну, чтобы четко понимать, о чем мы говорим. Все вам скажут, что хотят прекращения войны. Да, давайте поаплодируем. Ну и что? Что значит прекратить? Означает ли это, что не будет артиллерийских атак, не будут сыпаться авиабомбы, не будет снайперской войны, не будет рейдов диверсионных групп? Что это будет значить? Линия соприкосновения войск России и Украины намного длиннее нашей. Да, это разная местность. В нашем случае, линия соприкосновения была очень выгодна для Армении. Природный ландшафт их защищал и фактически помогал удерживать оккупацию. Плюс за период прекращения огня в течение 26 лет они построили пять, шесть, даже больше инженерных линий - траншей, колючей проволоки, минных полей. Каждую неделю у нас есть жертвы из-за взрыва мин – почти 400 человек, более 70 из которых погибли, а другие получили тяжелые ранения. Так что, когда люди говорят о прекращении огня в Украине или мире в Украине, понимают ли они, как сложно будет контролировать войска? Каков уровень дисциплины в украинской армии и российской армии? Я не знаю. Может быть, знаю, но не хочу комментировать. Уровень дисциплины в Азербайджанской армии общеизвестен. Мы остановились на окраине Ханкенди по одному приказу Верховного главнокомандующего. Так будет ли эта линия соприкосновения безопасной и надежной? Будут ли те, кто хочет выступить посредником, требовать присутствия международных миротворцев на этой линии соприкосновения? Они требовали этого от нас на протяжении всего периода оккупации. Одно из совместных посланий США, России и Франции касалось ввода так называемых миротворцев на линию соприкосновения. Что это означало? Это означало, что они хотели, чтобы мы согласились на оккупацию. Если на линию соприкосновения, которая оккупирована, приходят миротворцы, это означает, что вы должны попрощаться со своей территорией. Ни одна страна, по крайней мере насколько я это пониманию, не согласится пойти на компромисс в вопросе территориальной целостности. Поэтому ожидать, что Украина согласится пожертвовать своей международно признанной территорией в обмен на мир, думаю, будет несправедливо и нереалистично. Поскольку одно дело говорить приятные вещи о приостановке войны, а другое - пойти немного дальше и, может быть, спросить тех, кто в недавнем прошлом пострадал от войны, о договоренностях, необходимых для установления прочного мира. Мы добились прекращения огня с Арменией еще в мае 1994 года. Но с тех пор война так и не прекращалась. Были разные столкновения. Были события апреля 2016 года, когда мы продемонстрировали армянам, что они должны покинуть территории. Мы не хотели вступать в масштабную военную операцию. Вот почему эта операция продлилась всего три дня. Но мы продемонстрировали им, что можем освобождать земли, и мы освободили часть такой земли, небольшую. Но они не усвоили этот урок. Потом было еще несколько таких инцидентов. Снайперская война не прекращалась на протяжении 26 лет, и даже сейчас вы можете видеть, что происходит много обстрелов на нашей границе со стороны Армении, и если наши стреляют, то только в ответ. Дисциплина в армянской армии очень низкая. Из-за нехватки человеческих ресурсов в Армении они набирали людей, которые никогда не служили в армии, или, может быть, служили 30 лет назад, гражданских лиц, так называемые военизированные группы, группы ветеранов и людей, которые не служат в регулярной армии. Так что все эти вопросы, конечно, большая тема, поэтому мы можем говорить об этом часами, но без решения этой основной проблемы, ничего не получится.

Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией. Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике.

К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же самое сделали мы. Мы вышли к своим рубежам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире.

Хикмет Гаджиев: Посол Хулуси Кылыч, Турция.

Хулуси Кылыч: Ваше превосходительство, для меня огромная честь находиться на этой конференции под Вашим председательством. Я выражаю глубокую признательность Его превосходительству послу Пашаеву и его уважаемой команде за приглашение на эту исключительно важную конференцию. Университет AДA является уникальным учреждением в регионе, которое организует значимые международные конференции по столь актуальной тематике.

Господин Президент, я с гордостью заявляю, что благодаря исторической победе в войне и 23-часовой антитеррористической операции Вы вписали свое имя в историю для двух поколений. Они всегда будут помнить Вас и Ваше наследие. Вы восстановили не только территориальную целостность Азербайджана, но и международную справедливость.

Прежде чем задать свой вопрос, позвольте мне обратить внимание уважаемых участников на два Ваших недавних крупнейших исторических успеха:

Во-первых, хочу отметить Ваши выдающиеся достижения на посту председателя Движения неприсоединения в течение четырех лет. Вы действительно возродили это движение, причем первые два года Вашего председательства совпали с глобальной пандемией. Мы никогда не забудем, как Азербайджан предоставлял вакцины многим африканским странам, а также Ваш особый акцент на правах женщин и молодежи в течение всего срока Вашего руководства, как Вы и сами об этом говорили.

Во-вторых, Ваш успех в проведении COP29. Всего за восемь месяцев подготовительных работ Вы совершили настоящее чудо – организация COP29 была превосходной. Несмотря на призывы к бойкоту от некоторых европейских лидеров, таких как президент Макрон, мероприятие посетили около 80 тыс. гостей и 70 глав государств и правительств. Для меня было большой честью стать свидетелем этого бесспорного успеха. Позвольте выразить Вам самые теплые поздравления.

Ваше превосходительство, мы прекрасно знаем, какое огромное значение Вы придаете Организации тюркских государств (ОТГ), и в этом году Азербайджан примет очередной саммит этой организации. Уже в следующем месяце в Будапеште состоится неформальная встреча на высшем уровне. Не могли бы Вы поделиться с нами Вашей оценкой роли и перспектив Организации тюркских государств? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, господин посол, за добрые слова о нашей стране. Вы большой друг Азербайджана. Во время вашей деятельности здесь в качестве посла и после вы всегда демонстрировали братское отношение к нашей стране, нашему народу. Я слежу за вашей деятельностью и очень рад, что вы с нами.

Азербайджан – это страна, которая всегда играла очень активную роль в сотрудничестве между странами тюркского мира. По нашей инициативе летом прошлого года в Шуше был проведен первый неформальный саммит, потому что я сказал своим коллегам, что недостаточно встречаться раз в год, давайте будем проводить две встречи в год. Так что эта инициатива была поддержана, традиция уже существует. Вероятно, в следующем месяце, даты еще не определены, но, скорее всего, в следующем месяце у нас будет второй неформальный саммит, а затем формальный саммит в Азербайджане.

Отношения между странами тюркского мира чрезвычайно важны для нас. Для нас это один из главных приоритетов внешней политики. Нас объединяют история, этнические корни, языковое сходство, культура, традиции, и мы хотим видеть организацию более консолидированной и более ориентированной на результат. С этой целью Азербайджан делает все возможное. Что касается взаимодействия между государствами-членами, я думаю, что тут у нас очень хорошая атмосфера. Я внимательно слежу за двусторонними отношениями между государствами-членами и вижу, что у нас нет никаких разногласий как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Но в то же время я думаю, что усилий, которые мы все демонстрируем, недостаточно в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Тема форума действительно показывает, что мы не должны опоздать и не должны упустить эту возможность в превращении нашей организации в важного мирового игрока. Для этого есть большой потенциал, обширная география, человеческие ресурсы, природные богатства, транспортные пути, и эта организация основана на этнических корнях.

Да, многим организациям не нравится, когда их сравнивают. Но уникальность Организации тюркских государств заключается в том, что она основана на этнической принадлежности, общих корнях, традициях и общих ценностях, которые мы все разделяем. Опять же, трудно удержаться от сравнений, и с вашего позволения, проведу одну параллель: входящие в состав Европейского Союза страны придерживаются совершенно разных ценностей. Народы этих стран абсолютно разные, непохожие друг на друга. Север и Юг Европы, политическое развитие некоторых стран ЕС кардинально отличаются. Сейчас мы наблюдаем множество разногласий в Европейском Союзе в вопросах ценностей, культуры, традиций, миграции, тарифов и т. д. Имеет ли место что-то подобное в рамках Организации тюркских государств? Нет, у нас такого нет, что и делает нашу организацию уникальной. Так чего же не хватает? Это нашей консолидированной международной деятельности. Этого недостаточно, и мы хотим более открыто высказывать свое мнение, быть более активными и иметь свой голос в международных отношениях. Опять-таки, принимая во внимание географию, население, и если мы добавим сюда военный потенциал. Хорошо известно, что турецкая армия является самой сильной в Европе. Военный потенциал Азербайджана также был продемонстрирован. Так что, если мы добавим это, то действительно можем стать центром международной активности в мировом масштабе. Особенно, когда мы наблюдаем в некоторых организациях внутренние споры и отсутствие взаимного доверия. Я упомянул Европейский Союз. Я также могу упомянуть НАТО. Мы все знаем, что некоторые страны-члены НАТО сейчас думают о статье пять. Что ж, независимо от того, будет это принято во внимание или нет, существует определенное недоверие к НАТО, которая считается одной из сильнейших международных организаций во всем мире. Так что нам нужно быть активнее. Нам нужно, если можно так выразиться, заполнить создавшийся вакуум. Мы должны, как минимум, стать центром принятия решений на огромном евразийском пространстве.

Хикмет Гаджиев: Виктор Кипиани, Грузия.

Виктор Кипиани: Господин Президент Алиев, благодарю Вас за время, которое Вы нам уделили. Благодарю Вас за, как всегда, откровенную и открытую манеру ответов на наши вопросы, что я лично очень высоко ценю и уважаю. Хотя некоторые вопросы могут частично пересекаться, что вполне понятно.

Мы уже касались темы региона Южного Кавказа, который является нашей общей геополитической и геоэкономической средой обитания. Тем не менее, учитывая, что региональная концепция приобретает новую актуальность и динамику в нынешнее нестабильное время, особенно в контексте перестройки глобальных цепочек поставок и других процессов, как наш регион может продемонстрировать свою геополитическую и геоэкономическую индивидуальность и сделать себя более конкурентоспособным? Позвольте мне немного расширить этот вопрос.

Как человек, представляющий Грузию, я хотел бы задать вопрос в контексте наших двусторонних отношений, которыми мы очень дорожим как наследием, заложенным двумя выдающимися лидерами в начале 1990-х годов. Поэтому вполне естественно, органично и понятно, что мой вопрос к Вам как к дальновидному лидеру региона звучит следующим образом: как Вы видите перспективы двусторонних отношений? Я абсолютно уверен, что мы являемся вратами к будущим успехам друг друга. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Безусловно, отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение. Благодаря историческим связям между нашими народами, нашему общему «несвободному и зависимому» прошлому, а также периоду независимости, когда с самого начала Грузия и Азербайджан демонстрировали очень высокий уровень взаимопонимания, партнерства и дружбы, нам фактически удалось превратить регион Южного Кавказа в стратегически важный. Это именно наша заслуга - заслуга Грузии и Азербайджана. Расположенные между двумя морями, Каспийским и Черным, мы являемся вратами друг для друга, открывающими путь к разным регионам и континентам. Так что перспективы, я уверен, будут такими же яркими, как и наше настоящее.

Если говорить о последних событиях, которые подтверждают тесное партнерство и дружеские отношения между нашими странами, то я бы отметил первый после выборов визит премьер-министра Грузии. Обычно первый визит после выборов имеет очень символическое значение. И первым таким визитом стало посещение Азербайджана. Также в ближайшее время мы ожидаем первый после выборов визит Президента Грузии в Азербайджан. Эти два факта являются отчетливым показателем наших отношений, нашей приверженности друг другу и нашей дружбы.

Конечно, мы можем много говорить о проектах, которые нас объединяют. Они хорошо известны. Поэтому я не хочу отнимать у вас много времени, но они важны не только для нас, для наших народов и стран, но и в рамках большой географии. Особенно сейчас, когда мы дополняем зеленую повестку, которую мы только что коротко обсудили. Опять же, это зеленый коридор для Азербайджана и Грузии, транспортный коридор, Средний коридор. Нельзя избегать этого.

Честно говоря, я был удивлен, когда мне сообщили о комментариях президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен, которые она сделала в Узбекистане на саммите лидеров Центральной Азии с лидерами Европейской комиссии, когда она говорила об открытии границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для содействия Среднему коридору, или, как они называют его в Европе, Глобальным воротам. Это было очень странно, потому что этот коридор существует, и Армения не играет в нем никакой роли. Мы можем понять чувства европейских бюрократов по отношению к Армении, но вы не можете игнорировать карту. И именно мы, Грузия и Азербайджан, создали всю эту инфраструктуру, которая сегодня позволяет Европе взаимодействовать с Центральной Азией - грузинские морские порты, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, азербайджанский порт в Аляте, Каспийское пароходство, имеющее ключевое значение для транспортных перевозок. Все это игнорируется. А сколько было вложено средств. Все это игнорируется. Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Какое отношение Европа имеет к этому? Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский Союз от этих вопросов, тем лучше для всех.

Но не было сказано ни слова о Грузии. Как будто Грузии не существует. Это несправедливо, а отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии абсолютно неприемлемо. Так ведут себя колонизаторы. Они пытаются рассматривать волю грузинского народа с позиций колониального прошлого. Это абсолютно неприемлемо, и народ Грузии знает, что мы с ними, и правительство Грузии знает. Внутренние проблемы Грузии должны решаться грузинским народом, а не бюрократами из Брюсселя. Поэтому, учитывая все это, нам нужно укреплять партнерство между Грузией и Азербайджаном.

Как мы уже обсуждали в предыдущих вопросах, нужно рассматривать возможности Южного Кавказа, и устанавливать связи без какого-либо посредника. Мы сыты по горло этими посредниками. У нас были эти посредники в течение 28 лет – пресловутая Минская группа ОБСЕ, единственной целью которой было закрепить оккупацию и передать Карабах Армении. И теперь, когда мы слышим о ком-то, кто хочет содействовать, мы немного беспокоимся. Так что давайте сделаем это сами. Мы живем здесь, в регионе. Мы в Азербайджане хотим иметь добрососедские отношения с европейскими институтами, в первую очередь с Европейской комиссией, но не за счет наших интересов, не за счет их постоянных попыток вмешиваться в наши внутренние дела, финансировать разные сегменты нашего общества, промывать мозги нашему молодому поколению, отравлять мозги некоторым людям в нашем регионе.

Вот таким мы хотим видеть Южный Кавказ. Основную нагрузку по сотрудничеству, конечно, должны взять на себя ведущие страны Южного Кавказа – Азербайджан и Грузия. Но конечно, когда и если Армения согласится внести изменения в свою конституцию в отношении территориальных претензий к Азербайджану, она сможет присоединиться к этому процессу, и мы сможем говорить о долгосрочной прогнозируемой перспективе в нашем регионе.

Хикмет Гаджиев: Рик Фон, Великобритания.

Рик Фон: Господин Президент, еще раз благодарю Вас за эту замечательную возможность. Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью и отметить прекрасную работу Вашего посольства в Лондоне по налаживанию связей, и для меня большая честь и удовольствие с ними сотрудничать.

Господин Президент, не могли бы Вы проинформировать нас о перспективах отношений с Ираном, особенно в свете некоторых недавних встреч на высоком уровне и перспектив с новым Президентом Ирана, учитывая его азербайджанское происхождение? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем, что Президент Ирана посетит Азербайджан в этом месяце. Мы считаем этот визит крайне важным для будущего развития двусторонних отношений и ситуации в регионе. В последние месяцы состоялось несколько визитов высокопоставленных представителей обеих стран. Нас очень обнадежили выборы в Иране, приведшие к победе нового президента, а также те сигналы, которые мы получаем от иранской стороны. Мы хотим выстраивать добрососедские отношения со всеми соседями, включая Иран.

У нас достаточно обширная экономическая и транспортная повестка. До сих пор мы говорили только о Среднем коридоре. Но в то же время Азербайджан является частью другого важного маршрута - Север-Юг. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что при строительстве этих транспортных артерий обойти Азербайджан будет крайне сложно. При этом на территории Азербайджана все работы по созданию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры уже завершены. Только в связи с ожидаемыми большими объемами грузов мы сейчас модернизируем нашу железную дорогу. Она есть, но нам нужно расширить ее пропускную способность, чтобы иметь возможность принимать все грузы с Юга на Север и обратно.

Много вопросов, связанных с энергетической инфраструктурой, линиями электропередач. Мы экспортируем электроэнергию в Иран. Мы также работаем над вопросами, связанными с многосторонним сотрудничеством в регионе. Да, мы не можем забыть трагические события, которые, к сожалению, произошли, такие как террористическая атака на наше посольство. Но это было до прихода к власти Президента Пезешкиана. Мы абсолютно уверены, что это был организованный акт террора против Азербайджана, и все рассказы о каких-то личных мотивах, абсолютно беспочвенны. В течение 40 минут террорист пытался и фактически сумел проникнуть в здание, к тому времени, когда его оттеснил вооруженный сотрудник службы безопасности, он уже успел убить одного и тяжело ранить двух других. И в течение 40 минут в центре города не было полиции. Вы можете себе это представить? Это невозможно себе представить. А у террориста был автомат Калашникова, был молоток, был коктейль Молотова – все это засняли наши камеры внутри и снаружи. Сотрудник полиции, который должен был защищать посольство, убежал. Ладно, возможно, он испугался. Но почему он не сообщил в полицейский участок, который находится рядом, о теракте в посольстве?

Я спросил наших иранских гостей, будь они на моем месте, что бы они подумали об этом? Это было крайне неприемлемо, и вы знаете, что мы полностью отозвали персонал нашего посольства. Затем я получил обещание от покойного министра иностранных дел Ирана, - это было давно, больше года назад, - что преступник будет привлечен к ответственности и понесет самое суровое наказание. Но этого до сих пор не произошло. Прошло более двух лет, а сразу после совершения теракта преступник давал интервью СМИ. Вы когда-нибудь видели нечто подобное, чтобы человек, убивший кого-то в посольстве другого государства, давал интервью сразу после происшествия? И в тот же день его объявили сумасшедшим. Но вы знаете, мы все знаем, процедуру медицинской экспертизы - она занимает время, потому что иногда преступники, лица, совершившие различные преступные действия, притворяются сумасшедшими. Чтобы определить, сумасшедший он или нет, психически больной или нет, нужно время. Нужна медицинская комиссия. Но было официально объявлено, что он просто психически болен. И вот, прошло больше двух лет, а приговор не приведен в исполнение. Хотя мы знаем, что в случаях, где проявлено гораздо меньше агрессии, исполнение приговора в Иране занимает, может быть, пару месяцев, но в нашем случае это длится больше двух лет. Так можем ли мы забыть об этом? Нет, нет. Это омрачает отношения, и мы надеемся, что новое правительство выполнит обещание предыдущего правительства о том, что не только тот, кто совершил этот теракт, но и те, кто стоял за ним, и те, кто послал его атаковать посольство Азербайджана, будут наказаны.

Говоря все это, хочу отметить, что в то же время с новой администрацией у нас рабочие отношения. Мы ожидаем, что они займутся этим вопросом. Да, мы понимаем сложность политической системы. Да, мы понимаем ограниченность возможностей исполнительной власти. Мы все это знаем. Однако для полной нормализации отношений между нашими странами необходимо, чтобы организаторы этого теракта и те, кто стоял за террористами, были привлечены к ответственности и наказаны.

Хикмет Гаджиев: Талат Шаббир, Пакистан.

Талат Шаббир: Благодарю Вас, господин Президент. Я представляю Институт стратегических исследований Исламабада, Пакистан. Большое спасибо за возможность впервые посетить Азербайджан. Вчера было прекрасно побывать в Карабахе.

Мой вопрос касается роли Китая в Глобальном Юге. Мы знаем, что такие инициативы Китая, как "Пояс и путь", способствуют взаимному развитию. Несмотря на проблемы долгосрочной устойчивости в развивающемся мире, дипломатическое, экономическое и политическое влияние Китая растёт в Африке, Латинской Америке и Азии. Китай также предлагает альтернативную западным институтам вроде МВФ и Всемирного банка модель.

Как, по Вашему мнению, взаимодействие Китая с Глобальным Югом, как его теперь называют, способствует преобразованию традиционного, западного мирового порядка?

Президент Ильхам Алиев: Что касается финансовой стороны вашего вопроса, хочу отметить, что Азербайджан уже много лет практически полностью снизил зависимость от международных финансовых институтов. Мы прекратили сотрудничество с МВФ вскоре после моего первого избрания на пост президента. С другими финансовыми организациями мы либо полностью закрыли кредитные портфели, либо близки к этому. Наш внешний государственный долг составляет немногим более 5 млрд долларов. Это менее 7 процентов нашего ВВП, что свидетельствует о том, что мы не нуждаемся в заемных средствах. Напротив, финансовые институты сами обращаются к нам с предложениями о займах, и мы сейчас прорабатываем эти вопросы, поскольку не хотим полностью отказываться от сотрудничества. Что касается финансовых институтов, среди наших ключевых партнеров - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный по инициативе Китая. Поэтому комментировать здесь особо нечего - этот вопрос уже решен и не стоит в моей повестке дня.

На политическом и транспортном направлениях мы видим много позитивных событий. Среди них я бы назвал Декларацию о стратегическом партнерстве между Китаем и Азербайджаном, которая была принята в прошлом году по результатам моей встречи с Председателем Си Цзиньпином, что является очень важной вехой в наших двусторонних отношениях, поскольку наличие формата стратегического партнерства в сотрудничестве с такой великой страной, как Китай, конечно, крайне важно для нас. Сейчас мы активно работаем с китайскими компаниями. Мы пригласили их стать нашими стратегическими партнерами в разных областях, в том числе в области зеленой энергетики. Их компании были выбраны в качестве наших партнеров по производству экологически чистых средств общественного транспорта. Первое производство ожидается в этом году. Кроме того, китайские компании являются поставщиками солнечных панелей, которые устанавливаются в Азербайджане при участии инвесторов из других стран. В то же время мы находимся на стадии переговоров с некоторыми китайскими компаниями относительно прямых инвестиций в зеленую энергетику.

Мы начинаем диалог по сотрудничеству в оборонной промышленности и думаем, что это может быть очень перспективным процессом, потому что, как мы уже обсуждали, Азербайджан продолжает модернизировать свои вооруженные силы. Конечно, для нас будет представлять интерес диверсификация географии поставок, а также совместное производство. И, безусловно, Средний коридор, инициатива «Один пояс, один путь» Председателя Си Цзиньпина, которую, как я уже сказал, в Европе хотят назвать Глобальными воротами. Честно говоря, я не знаю, что это значит. «Один пояс, один путь» - это проект, который мы поддерживали с самого начала – не только публично поддерживали, но и инвестировали в него. Мы построили крупнейший морской порт на побережье Каспия. В настоящее время на нашей судостроительной верфи строятся шесть судов, она полностью загружена заказами. Мы модернизировали железные дороги и даже выделили дополнительные средства для увеличения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии. Теперь ее пропускная способность составляет 5 млн тонн. Мы считаем, что часть грузов из Китая также пойдет через Зангезур, по Зангиланской дороге.

И, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу: один из обсуждаемых нами с иранской стороной проектов - строительство транспортного сообщения в обход Армении, которое соединит Нахчыван с основной территорией Азербайджана через Иран. Объездная автомобильная дорога уже строится. Сейчас мы возводим мост. А строительство объездной железнодорожной дороги - это вопрос, по которому необходимо согласие Ирана и Азербайджана, поскольку Армения блокирует наш доступ к Нахчывану. Мы не можем сидеть и ждать. Итак, мы договорились, что построим объездную дорогу, а Армения продолжит оставаться тупиком в регионе. Так что, безусловно, с практической точки зрения, транспорт, Средний коридор будут одними из важнейших факторов нашей двусторонней повестки дня.

И, конечно, Азербайджан также является активной страной Глобального Юга. А Китай играет очень важную роль на Глобальном Юге и как член Движения неприсоединения, которое мы возглавляли в течение четырех лет. Таким образом, это очень разноплановые отношения, очень прочные и с большим потенциалом для будущего.

Хикмет Гаджиев: Господин Президент, мы ведем обсуждения почти два часа, а у Вас напряженный график. Вместе с тем, у нас достаточно вопросов. С Вашего позволения я объединю вопросы.

Президент Ильхам Алиев: Если аудитория не устала, можем продолжить.

Хикмет Гаджиев: Тогда следующий вопрос от Хорди Шуклы, Испания.

Хорди Шукла: Большое спасибо, господин Президент, за предоставленную мне возможность. Одно краткое замечание и один вопрос.

Сейчас я профессор международных отношений, но в одной из своих предыдущих должностей в качестве члена парламента Испании и члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) я потратил годы, пытаясь найти решение карабахского вопроса в соответствии с международным правом. Один из выводов из этого - абсолютный провал международных организаций в содействии достижению решений. Поэтому позвольте поздравить Вас с достижением двусторонних компромиссов без вмешательства международных организаций.

А теперь вопрос, господин Президент. Начинается новый мировой порядок, но некоторые политические модели остаются полезными инструментами международных отношений. Одним из них является стратегическое мышление в рамках менталитета Движения неприсоединения, которое вы разделяли с 2014 года. Какова роль Азербайджана как средней державы в новом мировом порядке, в свете опыта председательства в Движении неприсоединения? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Мы отнеслись к нашему председательству с большой ответственностью. Мы были относительно новым членом Движения неприсоединения. На момент избрания нас в качестве страны-председателя прошло менее 10 лет нашего членства в организации. Это означает, что наше стратегическое решение о вступлении в эту организацию было абсолютно своевременным и абсолютно правильным. За эти годы, как я уже говорил, мы проделали большую работу, чтобы попытаться преобразовать Движение в полноценную организацию. Мы понимаем, что это длительный процесс, но определенные институциональные механизмы уже созданы. Мы уже обсуждали это ранее. Кроме того, для нас это была возможность заявить о себе. С одной стороны, к сожалению, случилась пандемия COVID, но с другой - она дала нам шанс показать, что мы не только говорим, но и действуем. Причем мы действовали крайне ответственно, помогая наиболее пострадавшим странам. Мы выделили 10 млн долларов в виде прямой помощи и еще 10 млн долларов - через Всемирную организацию здравоохранения. Кстати, разработанная нами в тот период база данных по COVID была взята за основу ВОЗ в качестве платформы. Это был действительно комплексный процесс поддержки и солидарности.

Еще одним наследием председательства Азербайджана стало создание по нашей инициативе и при всеобщей поддержке института Тройки — для сохранения тесного взаимодействия. Хотя мы уже не председательствуем, но остаемся в составе Тройки, что предоставляет в наше распоряжение рычаги для продвижения организации вперед, и мы продолжим эту работу.

Вы упомянули Совет Европы, фактическую неспособность международных организаций урегулировать конфликт с Арменией. Да, я хорошо помню период, когда мы присоединялись к этой организации. В то время я был депутатом парламента, и мы возлагали большие надежды на то, что вступление в Совет Европы поможет нам внести этот вопрос в международную повестку дня, заручиться поддержкой европейских структур, потому что было очевидно, кто жертва, а кто агрессор. Но, к сожалению, этого не произошло. После того, как мы вступили в Совет Европы в 2001 году, и, кстати, я был первым главой делегации Азербайджана, мы начали понимать, что, к сожалению, наша справедливая позиция не получает поддержки. Мы видели там много проармянских лоббистов. Я даже помню тех, кого мы между собой называли «ненавистниками Азербайджана», и их до сих пор много, даже сейчас.

Так что наши ожидания не оправдались. Мы даже не смогли серьезно привлечь Парламентскую Ассамблею к решению этого вопроса. Максимум, чего мы добились, это, если я не ошибаюсь, было в 2005 году - резолюция, которая отражала конфликт и оккупацию. Этому способствовали два фактора. Во-первых, Парламентская Ассамблея была в основном антиазербайджанской, а, во-вторых, Минская группа ОБСЕ препятствовала тому, чтобы какая-либо организация занималась решением этого вопроса.

Я знаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ даже посетили Страсбург, чтобы донести до Совета Европы консолидированное послание от США, Франции и России: «Оставайтесь в стороне от этого процесса, это наша монополия. Не вмешивайтесь». Вот как это было. Таким образом, наши ожидания относительно использования этой платформы для решения данного вопроса не оправдались. Более того, Парламентская Ассамблея Совета Европы решила наказать Азербайджан за восстановление собственного суверенитета. В сентябре 2023 года сепаратисты в Карабахе были полностью ликвидированы. А в январе 2024 года ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса именно за это. Правда, они пытаются представить это как вопрос прав человека, но это ложь.

Как я уже говорил, мы являлись частью этой организации с 2001 года, и никогда ранее полномочия азербайджанской делегации не ставились под сомнение. Именно потому, что мы восстановили свой суверенитет и территориальную целостность, спустя несколько месяцев ПАСЕ лишила нас права голоса. Тогда мы решили, что в таких условиях лучше вернуться домой. С тех пор мы не участвуем в их заседаниях.

И, кстати, учитывая, что мы не участвовали в выборах судей Европейского суда по правам человека, все решения этого суда для нас недействительны. Это позиция, которую мы выработали, и я пользуюсь возможностью заявить: ни одно решение Европейского суда не имеет для нас юридической силы, поскольку нас лишили права голоса. Мы не голосовали за этих судей. Мы не знаем, кто эти судьи. Так что, я думаю, Совет Европы выстрелил себе в ногу. Они хотели дискриминировать Азербайджан, изолировать нас, но на самом деле они изолировали себя от Кавказа. И посмотрите, недавно грузины сделали то же самое. Я полностью поддерживаю решение правительства Грузии положить конец их присутствию там, потому что, опять же, это была дискриминация.

Это колониальное мышление некоторых европейских политиков, особенно тех, кто не сумел избраться в Европейский парламент и нашел свое место в Парламентской Ассамблее Совета Европы, контрпродуктивно. Я тогда сказал, заметил ли кто-нибудь в Азербайджане, что мы там больше не присутствуем? Нет, мы можем жить и так. Кстати, в ноябре прошлого года в Баку приезжал генеральный секретарь Совета Европы для участия в COP29 и просил меня, чтобы мы не выходили полностью из организации. Я ответил: «Ладно, если вы просите, то мы останемся». Но останемся мы или уйдем - это ничего не поменяет.

С момента нашего вступления в эту организацию изменился весь мир, кардинально изменилась Европа. Сильно трансформировались наши устремления в отношении Европейского Союза, так же, как и тематика ваших обсуждений.

А после прихода к власти Президента Трампа эти изменения стали окончательными, и вести себя так, будто ничего не произошло, продолжая считать, что какие-то резолюции в Страсбурге - в Совете Европы или Европарламенте - имеют для нас значение, крайне наивно. Это совершенно не соответствует нашему отношению к данным институтам. Мы, как Азербайджан, чувствуем себя в нашем регионе более чем комфортно. Как мы уже обсуждали - будь то Южный Кавказ, более широкий регион Центральной Азии или Ближний Восток. У нас устойчивая самодостаточная экономика, стабильная политическая система, полная консолидация общества вокруг национальной идеи. А наша Победа во Второй Карабахской войне еще больше сплотила общество. Бюрократы в Брюсселе и Страсбурге живут на своей собственной планете. Им кажется, что все вокруг стремятся к ним приблизиться.

Нет, это время прошло, по крайней мере для Азербайджана, много лет назад. Партнерство, да. Дружба, также, да, если вы не вмешиваетесь в наш дела и если вы не хотите навязывать свои так называемые ценности нашему обществу. Да, но не более того.

Поэтому еще раз большое спасибо за то, что подняли этот вопрос. Вы дали мне возможность немного рассказать о том, как мы относимся к ситуации и как мы пытаемся найти свое место в меняющемся мире.

Хикмет Гаджиев: Анатолий Бояшов, Беларусь.

Анатолий Бояшов: Господин Президент, для меня большая честь и удовольствие находиться здесь. Я представляю Белорусский институт стратегических исследований, созданный Президентом Лукашенко в 2019 году. Наша основная функция – предоставлять нашему президенту аналитическую информацию.

Было непросто выбрать всего один вопрос, учитывая углубление двустороннего сотрудничества. Тем не менее, мы наблюдаем, что технологии вмешательства в выборы становятся все более изощренными. Несмотря на это, Азербайджан провел президентские выборы с высочайшей степенью стабильности и политической устойчивости.

В чем формула электорального суверенитета Азербайджана? Наблюдаете ли Вы изменения в технологиях вмешательства в выборы? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Ну, вмешательство в наши выборы в предыдущие годы осуществлялось не с помощью технологического процесса, а посредством очень простых инструментов. Во-первых, деньги, которые направлялись так называемыми западными НПО в Азербайджан. Во-вторых, антиазербайджанская пропаганда в западных СМИ - тех, которые Президент Трамп называет фейковыми, таких как The Washington Post, The New York Times. И, конечно, французские проправительственные СМИ - также фейковые, как Le Figaro или Le Monde. Создание некой атмосферы, что Азербайджан - это диктатура, что Азербайджан не имеет демократического опыта, права человека грубо нарушаются, оппозиция - ангелы, а правительство - дьявол. Так что это было очень просто.

В то время мы были немного наивны и даже не могли себе представить, что те, кто улыбался нам в лицо, хочет нанести нам удар в спину. Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено. Мы отследили более 1 млн долларов, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции, вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских. Мы прошли через все это, в том числе попытки устроить здесь в 2005 году «оранжевую революцию» под эгидой Госдепа США. Мы все помним и никогда не забудем.

Раньше это было просто. Сейчас сложнее. Во-первых, мы установили полный контроль над финансовой системой. Во-вторых, все так называемые гранты, которые предоставлялись так называемым местным НПО, а фактически филиалам оппозиции, теперь подлежат регистрации. Сейчас им стало очень трудно незаконно переводить сюда деньги. Но, к сожалению, некоторые западные институты проявляют большую изобретательность. Они находят новые способы переброски денег через различных курьеров. Они получают эти деньги в основном в Грузии. Говоря, в Грузии, я не хочу, чтобы это прозвучало так, будто они из Грузии. Нет, это от этих западных неправительственных организаций, которые все еще действуют в Грузии. Через грузинские банки, которые контролируются иностранцами, кредитные карты без имен и наличные деньги, которые ввозятся сюда, чтобы дестабилизировать ситуацию. Но когда мы это отслеживаем, когда наши правоохранительные органы привлекают этих контрабандистов к ответственности, они начинают обвинять нас в том, что мы делаем какие-то недемократические вещи. Так вот, так было в Азербайджане. Я надеюсь, что это закончится, потому что это абсолютно бесполезно. Это бессмысленно, и все знают, кто есть кто. Но тем не менее, нет гарантий, что однажды они снова не решат привести марионетку и посадить ее в президентское кресло, чтобы управлять Азербайджаном так, как им хочется.

То, что начал делать Президент Трамп, очень многообещающе, и я думаю, что ему не следует останавливаться. USAID, конечно, монстр номер один - это полностью коррумпированная структура. Я уже частично затрагивал этот вопрос. Хорошо, что уже прекращено вещание радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки». Но этого недостаточно. Нужно копать глубже. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Transparency International – всю эту инфраструктуру политических противников необходимо полностью вывести из строя. Мы как страна, столкнувшаяся с согласованными кампаниями против Азербайджана, прекрасно знаем, как работает эта система. Мы знаем конкретных людей, в том числе в посольствах, участвующих в незаконной деятельности, и готовы предоставить американским правоохранительным органам всю информацию о деструктивных действиях предшественников господина Трампа. Думаю, я ответил на ваш вопрос. Благодарю за внимание.

Хикмет Гаджиев: Ахмед Тахер, Египет.

Ахмед Тахер: Спасибо, Ваше превосходительство, уважаемый Президент, за то, что дали мне возможность быть здесь во второй раз. У меня есть комментарий и вопрос.

Во-первых, комментарий: то, что я увидел вчера в Карабахе - я был в Карабахе трижды - это третья история успеха Азербайджана с момента обретения им независимости в 1918 году, а затем в 1991 году. Сегодня восстановление Карабаха после его освобождения, я думаю, очень и очень важно для нас. Я хотел бы узнать, как Азербайджан восстановил Карабах после его освобождения. Я вижу, что это уникальный успех, и я поздравляю вас. Во-вторых, что касается моего вопроса: Азербайджан играет важную роль в исламском мире. Мы хотели бы осветить политику Азербайджана в отношении последнего кризиса на Ближнем Востоке, особенно в отношении того, что произошло в Газе, Сирии и Ливане. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю за добрые слова о нашей стране и за ваши многократные визиты в Карабах. Мы это очень ценим. Что касается ситуации в Газе, то Азербайджан с самых первых дней кризиса активно выступал за прекращение огня и военных действий, и наша позиция остается неизменной. Что касается ситуации в любой стране, то это дело самих стран решать, что для них является приоритетом. Поэтому мы обычно стараемся не комментировать внутреннюю ситуацию в любой стране, даже в Армении. Во время оккупации мы никогда не комментировали их внутреннюю повестку дня. Но в то же время, что касается Сирии, я могу сказать, что мы рады смене правительства. Во время предыдущего руководства Сирия, к сожалению, занимала очень проармянскую и антиазербайджанскую позицию. Было много политических контактов между руководством Армении и руководством Сирии. Были поздравительные письма, взаимные визиты. Сейчас правительство Армении думает, что никто этого не помнит. Но мы все помним, насколько они были близки к правительству президента Асада, как они общались, как они сотрудничали. Теперь мы видим, что они пытаются отправить гуманитарную помощь в Сирию. Это в очередной раз демонстрирует армянское лицемерие. И я надеюсь, что новое сирийское правительство не позволит этим лицемерам и врагам нового правительства попытаться найти почву в Сирии.

Мы поддерживаем новое правительство Сирии. Мы обменялись официальными письмами и направили поздравления. И конечно, мы очень рады, что теперь на южной границе нашей братской Турции наконец воцарится мир. Турция больше не будет сталкиваться с угрозами со стороны Сирии. Для нас это крайне важное событие. Это также часть глобальных изменений. Помимо этого, мы рады за себя, за сирийский народ и за Турцию.

Что касается нашей роли в исламском мире, она высоко оценивается мусульманскими сообществами. Азербайджан неоднократно выбирали страной-хозяйкой различных мероприятий. Мы также будем принимать Саммит Организации исламского сотрудничества. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) назвала Шушу столицей исламской культуры. В мае прошлого года в Шуше мы с генеральным секретарем ИСЕСКО официально запустили эту программу. Итак, наша роль в отношении солидарности между мусульманскими странами высоко ценится религиозными лидерами и политическими лидерами мусульманского мира, включая Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств. Наша поддержка наших братьев высоко ценится ими.

И последний момент: я думаю, что страны мусульманского мира при оценке или разработке своей политики, касающейся ситуации в любой стране арабского мира, прежде всего, должны иметь некоторое руководство от Лиги арабских государств. Я думаю, что это будет лучшим способом решения этих вопросов и выражения своего отношения, потому что они знают лучше. Лига арабских государств объединяет все арабские страны. Политика Лиги арабских государств по каждому вопросу, связанному с ситуацией в арабских странах, должна быть, по крайней мере для нас, ориентиром, и я думаю, что так должно быть для всех.

Хикмет Гаджиев: Господин Президент, Урс Ункауф, Германия.

Урс Ункауф: Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент Алиев, для нас большая честь видеть Вас сегодня здесь. Большое спасибо за это.

Я хотел бы обратить внимание на двусторонние отношения с Германией. Вы только что упомянули недавний официальный визит в Азербайджан нашего Президента Франка-Вальтера Штайнмайера и некоторое недопонимание со стороны администрации Президента Германии прямо перед визитом, когда на его веб-сайте был размещен флаг упраздненного незаконного оккупационного режима. К счастью, они удалили его и Вам была направлена записка с извинениями.

Я знаком с текстом официального заявления. Но каковы ожидания Азербайджана в отношении Германии в плане политического и экономического сотрудничества, учитывая, что мы сейчас находимся на завершающей стадии формирования нового правительства? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Во-первых, по поводу этой ситуации с флагом. Конечно, мы все были очень удивлены, увидев это. И честно говоря, я стараюсь быть, как всегда, максимально откровенным. Нам было очень трудно думать, что это ошибка, потому что Германия - страна с давними традициями государственности. Все атрибуты тщательно соблюдаются. Это касается не только флага, который был флагом сепаратистов, уже мертвого сепаратистского образования. Был также комментарий, где мы увидели слово «Нагорный Карабах». Нагорного Карабаха не существует. Он существует, как говорится, только в воображении армянских реваншистов и их сторонников. Использование этой формулировки в заявлении мы расценили как оскорбление Азербайджана.

Другим фактором, который не позволил нам считать это ошибкой, стал флаг, который, если помните, был изображен в разорванном виде. Если они думали, что это флаг Армении, зачем поместили порванный флаг? Вероятно, в представлении тех, кто разместил это изображение, порванный флаг символизировал «раненый Арцах». Это было послание в адрес Азербайджана. Мы восприняли это крайне серьезно, и, откровенно говоря, у нас было несколько вариантов действий. Если бы извинений не последовало, возможно, сроки визита пришлось бы изменить. Я вам сейчас раскрываю нашу, так сказать, «внутреннюю кухню».

Посла Германии пригласили в МИД для прояснения ситуации, и он сказал, если я не ошибаюсь, что они не будут извиняться. Да, Хикмет? Так что это был еще один сюрприз. Затем мой помощник Хикмет Гаджиев связался с главой администрации Президента Штайнмайера. И каков был ответ?

Хикмет Гаджиев: Господин Президент, на начальном этапе госпожа руководитель сказала, что это была техническая ошибка, и «пожалуйста, примите наши извинения, и мы удалим это». Но это были просто очень «хорошие извинения между нами». Я получил дополнительные инструкции с Вашей стороны, что «Азербайджан настаивает, что мы ожидаем публичных и официальных извинений от наших немецких коллег». После этого они были принесены в письменной форме.

Президент Ильхам Алиев: Да, спасибо. Вот как это было решено. Но, конечно, они не должны были этого делать. Это была абсолютно бесполезная и бессмысленная попытка уязвить нас. Я абсолютно уверен, что Президент Штайнмайер ничего об этом не знал, и это то, что он мне сказал, и я полностью ему верю. Во-первых, потому что я его очень уважаю. А во-вторых, честно говоря, я тоже не обращаю особого внимания на фотографии на моем сайте. Если там что-то не так, вы знаете, кого в этом винить. Но если бы там что-то было не так, мы бы определенно извинились, даже без обращения к нам.

В целом визит прошел успешно. Президент Штайнмайер и я знакомы много лет, еще с тех пор, когда он был министром иностранных дел. Он неоднократно посещал нашу страну, а в прошлом году мы встречались в Берлине. С ним всегда приятно вести диалог. Он очень искусный политик и выдающийся государственный деятель. Немецкий народ может им гордиться.

Что касается содержания и формата визита, как можно было видеть в СМИ, все убедились в исключительно дружественной, сердечной атмосфере встречи - с культурной программой, с обстоятельными обсуждениями различных вопросов. Безусловно, наше сотрудничество в экономической сфере весьма масштабно, и мы рассматриваем этот визит - кстати, первый визит Президента Германии в Азербайджан - как важную веху в наших отношениях. Все послания, прозвучавшие в Баку от обоих президентов, были исключительно положительными и своевременными. Это также хороший сигнал для деловых кругов наших стран активизировать двустороннее сотрудничество. Мы ожидаем от Германии, особенно от нового правительства, в плане взаимодействия с ЕС продолжения независимой политики. Ведь, как известно, в ЕС есть одна страна, которая делает много плохого в отношении Азербайджана и претендует на лидерство без каких-либо на то оснований. Лидером европейской экономики и политики является Германия. Так что, я надеюсь, Европейский Союз не подпадет там под влияние проармянских групп.

Хикмет Гаджиев: Наш последний вопрос. Хусейн Ишиксал, Северный Кипр.

Хусейн Ишиксал: Уважаемый Президент, так приятно видеть Вас здесь после октября 2023 года, когда я сопровождал нашего Президента в официальной поездке. Я специальный советник Президента Турецкой Республики Северного Кипра. Поэтому прежде всего позвольте передать Вам лично самые теплые приветствия моего Президента. Всегда приятно быть здесь, потому что мы братья, и я обычно чувствую себя как дома. Я имею в виду, что я не чувствую себя так, будто приехал в чужую страну. Я собирался задать вопрос об Организации тюркских государств, нашей главной мечте и видении, но посол Хулуси-бей уже задал его. Поэтому я не хочу занимать Ваше время. Я просто хотел бы услышать Ваши ценные комментарии и рекомендации касательно того, как мы можем улучшить отношения между моей страной и Азербайджаном. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы знаете, что Президент Эрсин Татар посещал Азербайджан. Мы также всегда находим время для встреч на международных мероприятиях. В Азербайджане прошло замечательное мероприятие - Дни культуры Северного Кипра. Азербайджан, как вы знаете, сыграл важную роль в том, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в Организации тюркских государств. Вы знаете, как это случилось, я не хочу вдаваться в подробности, но мы были среди тех, кто активно выступал за это. Президент Татар был приглашен мною на неформальный саммит Организации в Шуше, и он был там с нами с флагом Северного Кипра. Так что наши контакты продолжаются.

Вы знаете, что разные представители гражданского общества, правительства Азербайджана и парламента часто посещают Турецкую Республику Северного Кипра, также совершаются визиты из Северного Кипра в Азербайджан. Мы всегда с нашими братьями. Наша политика всегда очень ясна и прямолинейна. У нас нет никакой другой повестки дня, кроме как быть полезными нашим братьям в Северном Кипре, которые заслуживают иметь свое собственное государство. Они заслужили это своей историей и действиями. Мы все помним референдум, запущенный тогдашним Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, когда турки-киприоты проголосовали за объединение, а греки-киприоты - против. И что произошло потом? Южный Кипр был приглашен в Европейский Союз и стал его членом. Было ли это справедливо? Конечно, нет. Было ли это применением двойных стандартов? Безусловно, да. Но, к сожалению, немногие политики хотят об этом говорить. Они предпочитают молчать, чтобы не создавать себе проблем. Хотя можно лишь догадываться, сколько трудностей они способны причинить, причем проблемы будут далеко не самым страшным последствием.

Что касается Азербайджана, я уверен: среди наших братьев в Северном Кипре нет сомнений - мы будем с вами до конца. Вплоть до создания независимого государства, которое, конечно же, получит международное признание.

Хикмет Гаджиев: Благодарим Вас, господин Президент. Наша почти трехчасовая дискуссия подходит к концу. Спасибо, что уделили время.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю.

Затем было сделано фото на память.