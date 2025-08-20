 Ильхам Алиев все больше утверждается как глобальный лидер - EU Reporter | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев все больше утверждается как глобальный лидер - EU Reporter

First News Media17:35 - Сегодня
«Ильхам Алиев: Архитектор мира на Южном Кавказе» - так называется статья, опубликованная сегодня в известном издании EU Reporter.

Автор статьи - журналист-международник, эксперт по Центральной Азии и Южному Кавказу Дерья Сойсал.

Приводим вниманию читателей перевод выдержек из статьи.

Ильхам Алиев всё больше утверждается как глобальный лидер – как во внутренней, так и во внешней политике. Лидер, сумевший вписать своё имя в историю, он, кажется, оставил след в истории не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа и окружающего региона.

С момента вступления в должность президента, Ильхам Алиев зарекомендовал себя как дальновидный лидер, ведущий Азербайджан в эпоху стабильности, процветания и международного признания.

Однако именно после победы в Карабахской войне он вписал своё имя в историю золотыми буквами.

Хронология его действий за годы президентства свидетельствует о глубокой и устойчивой трансформации страны. С тех пор его называют лидером, который изменил ход истории.

Алиев — великий главнокомандующий, потому что он смог переписать историю, несмотря на противостоящее ему мощное лобби. Во время оккупации Карабаха многие западные СМИ защищали оккупантов.

Несмотря на это, он за 44 дня вернул все оккупированные Арменией территории, и сумел переписать историю.

Программа «Великое возвращение» отражает его решимость восстановить освобождённые территории. Возводятся современные инфраструктурные объекты — аэропорты, дороги, электростанции, ставшие символами светлого будущего этих многострадальных регионов.

Возвращение Карабаха стало не просто победой над противником, но и победой над целой сетью лобби, распространяющего дезинформации против Азербайджана.
Возвращение Карабаха было давней целью Ильхама Алиева. Его отец готовил его к этому, и с первых дней своего президентства Алиев ждал идеального момента, чтобы освободить оккупированные Арменией земли.

Модернизация армии была и остается одним из основных приоритетов национальной политики Президента.

Сразу после решительной военной победы в 2020 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил дорожную карту мира и нормализации отношений с Арменией. За последние пять лет мирный процесс — пусть и с задержками — шёл по дорожной карте, представленной Азербайджаном в 2020 году.

Хотя он имел военное превосходство над Арменией и является доминирующей силой на Южном Кавказе, именно Азербайджан первым предложил мир ради стабильности в регионе.

Тот факт, что победитель не хотел продолжения напряжённости, а стремился к миру, показывает, что он принимает роль миротворца.

В Вашингтоне стороны подписали Совместную декларацию, отражающую намерение продолжить усилия по подписанию и ратификации Мирного соглашения.

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке.

