Погода на пятницу: В Баку ожидается до +30°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 22 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сильный северо-западный ветер ослабнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит +21…+25°C, днём +26…+30°C. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 60-70%, днём 40-45%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни с грозами. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман.

На западе местами возможны порывы усиленного ветра.

Температура воздуха ночью составит +21…+25°C, днём +31…+36°C; в горах ночью +10…+15°C, днём +18…+23°C.