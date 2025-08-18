 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане

First News Media18:05 - Сегодня
18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Словацкой Республики в нашей стране Эльчина Гасымова.

Как сообщаетcя на официальном сайте Президента АР, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил, что назначение дипломата азербайджанского происхождения послом Словакии в Азербайджане воспринимается как проявление словацкой стороной уважения и доверия к нашей стране.

Подчеркнув, что отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Азербайджан в 2024 году.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между двумя странами существуют взаимопонимание и поддержка, отмечено большое значение сотрудничества в энергетической сфере.

На встрече были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте подчеркнуто, что Словакия, как государство-член Европейского Союза, поддерживает эти связи. Было также отмечено, что посольство Словакии выполняет функцию координирующего посольства НАТО в Азербайджане, эта страна также поддерживает развитие отношений между Азербайджаном и НАТО.

Коснувшись важности документов, подписанных 8 августа в Вашингтоне при поддержке Президента США, для продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев отметил, что они носят исторический характер и открывают новые перспективы для прочного мира в регионе.

Глава государства пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Посол, в свою очередь, сказал, что связи между Азербайджаном и Словакией носят характер стратегического партнерства, передал главе нашего государства приветствия Президента и премьер-министра Словакии. Он также еще раз отметил, что Президент Азербайджана приглашен посетить с официальным визитом Словакию.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Президенту и премьер-министру Словакии. Глава государства сказал, что с удовлетворением принял приглашение посетить Словакию с визитом.

Эльчин Гасымов поздравил главу нашего государства с достигнутыми 8 августа успехами в нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной сферах, а также участия словацких компаний в строительно-восстановительных работах в Карабахе.

