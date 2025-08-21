Обнаружено тело утонувшего в поселке Бузовна человека

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что в Баку, в Хазарском районе, посёлке Бузовна, в море (примерно в 800 метрах от ближайшего спасательного поста, на неохраняемой территории) утонул один человек.

Как передаёт МЧС, в связи с поступившей информацией к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В результате проведённых мероприятий тело утонувшего было извлечено из воды.