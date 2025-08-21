В настоящее время в сети Aztelecom сбоев или отключений не наблюдается
В настоящее время каких-либо сбоев или отключений в предоставлении интернет-услуг в сети ООО Aztelecom не наблюдается.
Об этом говорится в сообщении ООО Aztelecom.
«Обеспечение стабильного и непрерывного доступа в интернет является для нас главным приоритетом», – отмечается в сообщении.
Напомним, что сегодня в социальных сетях появилась информация о наличии проблем с доступом в интернет в стране.
