В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству" между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год, в Н-ской воинской части Сухопутных войск состоялась экспертная встреча с участием представителей Минобороны и делегации НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече представители Министерства обороны и иностранные эксперты представили брифинги, были даны ответы на интересующие вопросы.

Стороны также проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» (КОВ) и провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным вопросам.

В заключение было сделано фото на память, гостям были преподнесены подарки",- говорится в сообщении ведомства.