Трамп: Украина не победит, если не будет атаковать агрессора

У Украины нет шансов на победу, если она будет всегда находиться в обороне, не атакуя агрессора.

Такой вывод напрашивается из публикации президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

«Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не напав на страну-агрессора. Это как отличная команда с фантастической обороной в спорте, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией. Нечестный и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ОТВЕТИТЬ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это вообще получилось? Как бы то ни было, эта война НИКОГДА бы не началась, будь я президентом — НИКАКИХ ШАНСОВ. Впереди интересные времена!!!» - написал Трамп.