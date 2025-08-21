Трамп провел фотопараллель - ФОТО

Интересным коллажем, состоящим из двух фотографий, поделился президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

На получившейся в итоге фотографии показаны два исторических момента в очень похожих ракурсах. Вверху — современное фото, где запечатлены сам Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

Внизу же — знаменитый кадр из так называемой «кухонной дискуссии» 1959 года: Ричард Никсон (на тот момент вице-президент и будущий президент США) и Никита Хрущёв (тогдашний лидер СССР) во время их острой полемики на американской выставке в Москве.

То есть верхняя фотография как бы стилизована и композиционно перекликается с нижней, исторической.

