Экс-начальник финслужбы Минобороны обвиняется в присвоении более 6 млн манатов

В Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника финансовой службы Министерства обороны Намига Мирзоева, обвиняемого в присвоении средств в особо крупном размере.

Как сообщает Report, на суде был оглашен обвинительный акт.

Согласно материалам дела, занимая должность начальника финансовой службы и другие посты в воинских частях, подчиненных Министерству обороны, Мирзоев присваивал средства, выделенные военнослужащим, а также деньги, направленные на различные нужды частей. В частности, он обвиняется в присвоении крупных сумм в воинских частях Геранбоя и Кяльбаджара путем внесения ложных сведений в финансовые документы.

На процессе Мирзоев частично признал вину, заявив: "Суммы, отраженные в материалах следствия, рассчитаны проверяющими. Я согласен с суммой по первой воинской части, и лишь частично - по второй".

На вопрос гособвинителя на что были израсходованы деньги, учитывая, что у подсудимого нет имущества для возмещения ущерба, Мирзоев сообщил, что потратил признанную часть средств на личные нужды, не приобретая имущество.

Общая сумма хищений, указанная в обвинении, превышает 6 млн манатов. Подсудимый отметил, что вернул в бюджет всего 43 800 манатов. Он сослался на проблемы со здоровьем и необходимость операции, объяснив этим малый размер возмещения и пообещав вернуть оставшуюся часть суммы.

Заседание завершилось допросом свидетелей. На следующий процесс, назначенный на 27 августа, вызваны еще четверо свидетелей.

Напомним, что в ходе оперативных мероприятий Службы государственной безопасности было установлено, что в 2023–2024 годах Намиг Мирзоев присвоил в Министерстве обороны государственные средства в особо крупном размере.

Отмечается также, что ранее он проходил свидетелем по делу, возбужденному в отношении бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова и других должностных лиц, арестованных за присвоение государственных средств.

Намигу Мирзову предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) Уголовного кодекса.