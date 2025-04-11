Долгожданное новшество, связанное с парковкой: штрафов станет меньше - ФОТО - ВИДЕО

Уже почти два года в городе Баку осуществляется управление платными парковочными местами.

В результате проведённой работы удалось в определённой степени решить существующие проблемы, связанные с остановкой, стоянкой и парковкой автомобилей на улицах столицы, а также навести порядок в вопросе паркинга. Водители могут легко парковать свои автомобили в специально отведённых для этого местах, используя мобильное приложение Azparking или SMS, без необходимости пользоваться каким-либо паркоматом.

Как и во многих других сферах, в этой области также имелись определённые недостатки. Так, наличие разных номеров парковочных участков на одной и той же улице вызывало путаницу у водителей. Иногда водитель, припарковав автомобиль, по ошибке указывал номер соседнего участка. В таких случаях водитель подвергался штрафу. Подобные ситуации вызывали недовольство среди автомобилистов.

В этом направлении также ведётся работа. Так, одним из последних изменений, привлекших внимание автовладельцев в городе Баку, стало обновление системы нумерации парковочных участков. Это изменение вызвало вопросы среди водителей: с какого времени внедрена новая система и какова её цель, какие ещё новшества ожидаются в сфере парковки и т.д.

На эти и другие вопросы на запрос 1news.az ответил пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов: «В постановлении Кабинета Министров «Об утверждении размера платы за парковку транспортных средств» были определены границы территорий, охваченных зонами платной парковки. Согласно постановлению, в городе Баку определены зоны парковки, и оплата осуществляется в соответствии с каждой зоной. С целью обеспечить доступность пользования платными парковочными местами и устранить случаи злоупотреблений, участки в пределах установленных территорий маркируются единым номером. Практика объединения одной улицы под единым парковочным номером в рамках соответствующих перекрёстков была с февраля протестирована как пилотный проект на нескольких улицах и в настоящее время широко применяется на парковочных участках столицы».

Также Т.Оруджев отметил, что о новшествах в области парковки информация предоставляется как через СМИ, так и через официальный сайт AYNA и аккаунты в социальных сетях.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли