Подписан меморандум о взаимопонимании между структурами по пищевой безопасности Азербайджана и Молдовы

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным агентством Республики Молдова по безопасности пищевых продуктов подписан в Баку в рамках 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Документ подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и вице-премьер – министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Владимир Боля.

Как сообщили в Управлении информационного обеспечения и инновационных решений агентства, меморандум предусматривает расширение сотрудничества в области ветеринарии.

По завершении заседания был утвержден итоговый протокол 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии. Протокол предусматривает увеличение товарооборота и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая безопасность, энергетика, транспорт, наука и технологии, гуманитарное взаимодействие, здравоохранение, культура, интеллектуальная собственность, охрана окружающей среды, спорт и туризм.

Итоговый протокол также отражает стремление сторон к совершенствованию нормативно-правовой базы двусторонних отношений.