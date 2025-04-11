В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за нарушение законодательства о рекламе, а именно за действия, предусмотренные статьями 428.1-428.4-1, 428.6 и 428.10 Кодекса, совершённые инфлюэнсером цифровой платформы, должностные лица будут оштрафованы в размере от 750 до 1 250 манатов, а юридические лица - от 2 500 до 4 000 манатов.

Таким образом, права, обязанности и ответственность, установленные для субъекта рекламы, также будут применяться к инфлюэнсеру цифровой платформы.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.