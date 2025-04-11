Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с коллегой из ТРСК
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях IV Дипломатического форума в Анталье встретился с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсином Эртогрулоглу.
Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе встречи было обсуждено многостороннее сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.
Министры также обменялись мнениями о региональной безопасности.
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