Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с коллегой из ТРСК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях IV Дипломатического форума в Анталье встретился с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсином Эртогрулоглу.

Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи было обсуждено многостороннее сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Министры также обменялись мнениями о региональной безопасности.