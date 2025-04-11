В Милли Меджлисе предложили вернуть Джахангира Новрузова в страну

В Милли Меджлисе предложили обеспечить возвращение в страну народного артиста Азербайджана Джахангира Новрузова.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Сайяд Аран на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время в театральной сфере Азербайджана не утихают ссоры.

«Посмотрите, в каком состоянии находится наше художественное сообщество? Поэтому необходимо проявить интерес к Джахангиру Новрузову, пригласить его в страну. Я очень хотел бы, чтобы соответствующие структуры поговорили с ним и снова пригласили его в страну».

Отметим, что Новрузов в настоящее время работает в театральном отделении Государственной консерватории Университета Чухурова в Адане. До отъезда в Турцию он работал в Азербайджане режиссером-постановщиком и главным режиссером в ряде театров, а также исполнял различные роли в телевизионных спектаклях и фильмах.