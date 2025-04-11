Одной из центральных улиц Баку присвоено имя Мирзы Кадыма Иревани

Как известно, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о праздновании 200-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского портретиста и художника-орнаменталиста, основоположника станковой живописи Мирзы Кадыма Иревани проводится ряд мероприятий.

На днях по решению Исполнительной власти города Баку одной из центральных улиц столицы было присвоено имя Мирзы Кадыма Иревани.

Об этом проинформировали в Общине Западного Азербайджана.

Подчеркивается, что это решение имеет большое значение с точки зрения увековечения памяти великого художника. Присвоение имени мастера, жившего и творившего в Иреване - одном из исторически важных культурных и художественных центров как Западного Азербайджана, так и всего азербайджанского народа - улице, где располагается Община Западного Азербайджана, несет особое символическое значение.

Напомним, что, как и многие памятники культурного наследия нашего народа в Западном Азербайджане, значительная часть произведений художника была уничтожена в ходе насилия и грабежей, совершенных в 1918-1920 годах Арменией против азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана выражает глубокую благодарность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву за последовательную и принципиальную политику в деле популяризации творчества Мирзы Кадыма Иревани и, в его лице, культурного наследия Западного Азербайджана.