Мака Бочоришвили: Грузия - это страна, на которую Армения и Азербайджан могут всегда положиться

Для Грузии мирный и безопасный Южный Кавказ является важнейшим приоритетом, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на панельной дискуссии на тему «Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе», проходящей в рамках Дипломатического форума в Анталии.

«Признаем, что наш регион обладает огромным потенциалом. И для того, чтобы в полной мере использовать этот потенциал, нам действительно нужен устойчивый и долговременный мир. Вот почему мы приветствуем, прежде всего, соглашение о нормализации между Азербайджаном и Арменией. Я действительно считаю, что это большое достижение», - отметила министр.

По ее словам, Грузия поддерживает с обеими странами прочные и добрососедские отношения.

«С Азербайджаном нас на протяжении десятилетий связывает стратегическое партнерство, основанное на дружбе и очень хорошем сотрудничестве. И это очень важный актив, который у нас есть в регионе. С Арменией, опять же, у нас традиционно очень хорошие отношения, которые недавно были улучшены до стратегического партнерства. И это также очень важный актив, который есть у Грузии в данной ситуации. И мы искренне заинтересованы в укреплении мира и стабильности в нашем регионе. И именно поэтому мы всегда говорим, и я повторю это здесь, что и Армения, и Азербайджан могут положиться на Грузию, которая готова предоставить все возможные средства для содействия диалогу в нашем регионе», - добавила Бочоришвили.

Источник: Report