Стала известна стоимость билетов на бакинский концерт Джастина Тимберлейка

Стали известны цены на предстоящий концерт американского певца и актера Джастина Тимберлейка в столице Азербайджана, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Соответствующей публикацией поделилась iTicket Production на своей странице в Instagram.

Согласно публикации, билеты на концерт можно будет приобрести по следующим ценам:

General Admission (Стоячая зона)– 165 AZN;

Golden Circle – 230 AZN.

Секторы с сидячими местами:

1-й этаж - 335 - 590 AZN

2-й этаж - 280 - 335 AZN

3-й этаж - 190 - 485 AZN

5-й этаж – 77 - 155 AZN.

Отмечается, что к стоимости билетов также применяется сервисный сбор в размере 10%.

Билеты поступят в продажу 14 апреля, в 12:00, на официальном сайте iTicket.az, в мобильном приложении и во всех городских кассах.