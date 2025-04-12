Стала известна стоимость билетов на бакинский концерт Джастина Тимберлейка
Стали известны цены на предстоящий концерт американского певца и актера Джастина Тимберлейка в столице Азербайджана, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе.
Соответствующей публикацией поделилась iTicket Production на своей странице в Instagram.
Согласно публикации, билеты на концерт можно будет приобрести по следующим ценам:
General Admission (Стоячая зона)– 165 AZN;
Golden Circle – 230 AZN.
Секторы с сидячими местами:
1-й этаж - 335 - 590 AZN
2-й этаж - 280 - 335 AZN
3-й этаж - 190 - 485 AZN
5-й этаж – 77 - 155 AZN.
Отмечается, что к стоимости билетов также применяется сервисный сбор в размере 10%.
Билеты поступят в продажу 14 апреля, в 12:00, на официальном сайте iTicket.az, в мобильном приложении и во всех городских кассах.