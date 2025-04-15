Представитель «Движения за перемены в Бонайре»: Мы будем бороться за наши фундаментальные права

Народ Бонайре будет бороться за свои фундаментальные права.

Как Report, об этом заявил Джеймс Финис, основатель организации Bonaire Movement for Change ("Движения за перемены в Бонайре"), выступая на международной конференции "Деколонизация: Тихая революция" в Нью-Йорке.

"Мы, народ Бонайре, не будем молчать. Мы будем бороться за наши фундаментальные права", - сказал он.

Финис назвал последствия колониальной политики Нидерландов катастрофическими для жителей острова. Он подчеркнул, что после 2010 года Бонайре фактически вновь стала колонией, где отсутствует демократическое представительство, а нидерландские законы вводятся без согласия местных жителей. По его словам, это привело к глубокой социальной и культурной деградации.

"За последние 10 лет мы превратились в меньшинство на собственной земле: численность местного населения сократилась с 80% до 2%. Это тихая, систематическая этническая и культурная чистка. Нас стало вдвое меньше - без единого выстрела. Это тихое уничтожение", - заявил он.

Финис отметил, что после 2010 года были отменены миграционные ограничения, и теперь граждане ЕС, просто зарегистрировав адрес, могут получить право голоса на местных выборах всего через 90 дней, что полностью исключает участие коренного населения в политических процессах.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает закон о "передаче", согласно которому врачам разрешается отказывать в медицинской помощи пожилым людям старше 70 лет: "Мы считаем это не актом милосердия, а формой убийства".