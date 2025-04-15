Бакинская инициативная группа (БИГ), разоблачая колониальную политику Франции, вносит серьезный вклад в просвещение международной общественности.

Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Комиссии по делам семьи и женщин Парламента Новой Каледонии Мари-Лин Сакилия, выступая на конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной БИГ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ссылаясь на мирное соглашение Мартино-Одино 1988 года, Сакилия отметила стремление народа Новой Каледонии сохранить интеллектуальные, экономические и административные инструменты в отношениях с Францией.

Она указала, что французская политика провоцирует массовую миграцию, а также напомнила о необходимости пересмотра и реализации соглашения Лумиа 1998 года.

По её словам, на фоне нехватки ресурсов и неэффективного управления на рынок труда привлекается иностранная рабочая сила: "Эти проблемы необходимо ясно обозначить, чтобы народ мог восстановить способность к самоуправлению. Мы хотим построить здоровое будущее, осознавая и уважая свое прошлое".