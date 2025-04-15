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В Баку прошла выставка произведений, созданных в рамках мастер-класса немецкой художницы Инги Шмидт и посвященных Карабаху - ФОТО

First News Media16:20 - 15 / 04 / 2025
В Баку прошла выставка произведений, созданных в рамках мастер-класса немецкой художницы Инги Шмидт и посвященных Карабаху - ФОТО

В Баку состоялась выставка картин молодых художников, посвященных Карабаху.

В церемонии открытия выставки, организованной в художественной галерее «QGallery», приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, народный художник, профессор, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Натиг Алиев, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Джейран Махмудова, народный художник, профессор, проректор Азербайджанской государственной академии художеств Салхаб Мамедов, другие официальные лица, известные представители культуры и общественности, доноры и партнеры Фонда, а также молодые авторы подготовленных произведений и представители СМИ.

Председатель правления Фонда Рахман Гаджиев отметил, что 38 картин, посвященных завораживающей природе и историческим памятникам Карабаха, а также восстановительным работам, проводимым на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, были созданы в рамках мастер-класса, проведенного всемирно известной немецкой художницей, профессором Берлинской академии художеств Ингой Шмидт для студентов Азербайджанской государственной академии художеств и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, с целью поддержки развития молодых художников при содействии Фонда.

Р.Гаджиев отметил, что большинство молодых художников, участвовавших в мастер-классе Инги Шмидт, являются студентами данных вузов, отобранными из сотен других студентов и получившими право участвовать в финальном этапе проекта «Краски Карабаха – 2025».

Председатель правления Фонда напомнил, что в рамках прошлогоднего проекта «Краски Карабаха – 2024» были проданы 19 картин и 4 скульптуры, созданные 23 талантливыми студентами, обучающимися в ADRA, на общую сумму 90 200 манатов. Эти средства были направлены на реставрацию комплекса Имарат Панахали хана, расположенного в Агдамском районе (подробную информацию о проекте можно найти здесь).

Было отмечено, что реализация проекта «Цвета Карабаха – 2025», организованного совместно Фондом и Академией, уже началась. Завершился этап отбора финалистов проекта и продолжается процесс подготовки эскизов произведений, которые будут созданы участниками.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств Натиг Алиев, проректор Академии Салхаб Мамедов и ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Джейран Махмудова выступили с речами, подчеркнув значимость проекта и его большой вклад в будущее творческое развитие молодых художников.

После выступлений авторам картин были вручены специальные сертификаты.

Затем участники выставки ознакомились с представленными произведениями и сделали памятные фотографии.

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