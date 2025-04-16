Президент Ильхам Алиев: Проекты, совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном, имеют большое значение для более широкой географии

На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

«Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии», - подчеркнул глава государства.