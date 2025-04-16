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Вугар Байрамов предлагает оптимизировать комиссии за использование POS-терминалов

First News Media12:42 - 16 / 04 / 2025
Вугар Байрамов предлагает оптимизировать комиссии за использование POS-терминалов

В Азербайджане, помимо роста объема розничного товарооборота в последние годы, наблюдается также увеличение интереса к безналичным платежам, что способствует дальнейшей прозрачности бизнес-оборота.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Одним из серьезных вопросов для предпринимателей также является установление высоких комиссионных сборов банками при использовании пластиковых карт. Высокие комиссионные сборы за услуги POS-терминалов создают избыточные расходы для торговых объектов и одновременно влияют на потребительские цены. В то же время, в большинстве случаев эти расходы перекладываются крупными торговыми объектами на микро- и малые предприятия. Учитывая, что банки устанавливают комиссионные сборы в размере 1,4–1,8 % от суммы безналичного платежа, не трудно представить, насколько велика эта нагрузка».

В.Байрамов рассказывает, что в 2024 году объем розничного товарооборота в Азербайджане составил 62,2 миллиарда манатов: «По сравнению с предыдущим годом, в 2024 году оборот в реальном выражении увеличился на 3,9%. За год объем безналичного розничного товарооборота достиг 24,5 миллиарда манатов. Это означает, что при среднем уровне комиссионных сборов в 1,5%, банки за обслуживание только POS-терминалов за год зарабатывают 368 миллионов манатов».

По словам Вугара Байрамова, этот значительный объем не только увеличивает расходы бизнеса, но и оказывает влияние на цены, что приводит к удорожанию заказов для микро- и малых предпринимателей: «В результате высокие комиссионные сборы оказываются нежелательными с точки зрения развития микро- и малого предпринимательства. Кроме того, высокие расходы снижают интерес к использованию пластиковых карт в некоторых сервисах и торговых точках. Это означает, что необходимо оптимизировать расходы банков на использование POS-терминалов. В Европе в рамках схемы Interchange максимальная комиссия за дебетовые карты составляет 0,2%, а за кредитные карты - 0,3%. В США с помощью закона Дурбина ограничены комиссии по дебетовым картам: $0,21 + 0,05%. В ряде стран для платежей применяются низкие комиссии или даже государственные субсидии».

Депутат отмечает, что в Азербайджане, поскольку нет ограничений на использование POS-терминалов, банки устанавливают более высокие комиссии: «В связи с этим было бы целесообразно установить максимальную комиссию за обслуживание POS-терминалов. С другой стороны, будет желательно, чтобы Центральный банк с помощью стимулирующих инструментов добился снижения комиссий за использование пластиковых карт.

Формирование внутренней системы Interchange, как это происходит в ряде развивающихся стран, также поможет банкам снизить эти высокие комиссии. Это, в свою очередь, не только будет способствовать развитию безналичных расчетов, но и может привести к снижению цен».

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