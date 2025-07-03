Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала оказать помощь Азербайджану в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Гаей Мамедовым приняла участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая прошла в португальском городе Порту с 28 июня по 3 июля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав делегации вошли депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев, Севиндж Фаталиева и Турал Гянджалиев. Делегацию сопровождали постоянный представитель Азербайджанской Республики в ОБСЕ Ровшан Садыгбейли и чрезвычайный и полномочный посол в Португалии Ильгар Мухтаров. На сессии обсуждались вопросы безопасности и сотрудничества в Европе, состоялись выборы президента, вице-президента и других должностных лиц ПА ОБСЕ.

Члены делегации активно участвовали в работе пленарного заседания ассамблеи и проведенных на заседаниях комитетов обсуждениях, представили подробную информацию об усилиях нашей страны по установлению мира и сотрудничества в регионе, международном сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, в том числе об исторических решениях, достигнутых на СОР29 благодаря заслугам руководства Азербайджана, и усилиях, предпринимаемых в настоящее время азербайджанской стороной в качестве председателя СОР29, а также поделились своими взглядами на вопросы общеевропейской безопасности. Депутаты Милли Меджлиса проинформировали ПА ОБСЕ об ущербе, нанесенном Азербайджану конфликтом и минной проблемой, и подчеркнули необходимость обеспечения права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении. По предложению главы делегации Гаи Мамедова Парламентская ассамблея приняла резолюцию, призывающую международное сообщество оказать Азербайджану помощь в разминировании, реконструкции и восстановлении на освобожденных от оккупации территориях. Член делегации, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев был переизбран на пост председателя Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

На сессии армянская делегация представила антиазербайджанские поправки в проект итогового документа ассамблеи (безоговорочное освобождение лиц армянской национальности, по уголовным делам которых в настоящее время проходит суд, о якобы уничтожении армянского наследия в Азербайджане и т. д.). Однако в результате работы, проведенной азербайджанской делегацией, эти поправки были отклонены ПА ОБСЕ в ходе голосования.

Глава и члены азербайджанской делегации провели многочисленные встречи с новоизбранным председателем ПА ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, вице-президентами и делегациями других стран.

Обсуждения, состоявшиеся на сессии ПА ОБСЕ в Порту, одной из важнейших международных диалоговых платформ в области европейской безопасности, в очередной раз продемонстрировали, что независимая, решительная и принципиальная политика Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и появившиеся благодаря этому в регионе перспективы устойчивого мира и развития принимаются и ценятся международным сообществом.