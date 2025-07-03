В Москве задержан азербайджанский криминальный авторитет - ВИДЕО
В Москве задержан «вор в законе» Вагиф Сулейманов.
Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Его доставили в миграционный центр — там он проведёт три месяца, а затем будет депортирован на родину. По данным «Коммерсанта», поводом стало нарушение правил пребывания в России.
Кроме того, в Оренбурге был задержан ещё один азербайджанский криминальный авторитет Заур Шипилов. Ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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