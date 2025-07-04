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Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

First News Media00:03 - Сегодня
Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерен продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в публикации на своей странице в социальной сети «X».

«Наше сотрудничество будет осуществляться через Высший совет национальной безопасности Ирана по очевидным причинам безопасности», — подчеркнул он.

Отметим, что 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.

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