Разговор Путина и Трампа продлился почти час - ОБНОВЛЕНО

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом продолжался почти час.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Одной из тем, которую затронули президенты, стали боевые действия на Украине.

Как уточнил Ушаков, Трамп в ходе разговора снова поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин в ответ заявил, что российская сторона продолжает искать политическое, переговорное решение конфликта. «Президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к острой конфронтации, от этих целей Россия не откажется», — рассказал Ушаков.

Президенты также обсудили два прошедших в Стамбуле переговорных раунда российской и украинской делегаций, но конкретно содержание возможного третьего раунда не затрагивалось. «Мы исходим из того, что переговоры будут носить характер двусторонних — между представителями России и Украиной», — отметил помощник президента, отвечая на вопрос о возможном участии представителей США.

Разговор Путина и Трампа длился почти час. Это уже шестой разговор президентов с момента с момента возвращения Трампа на президентский пост США. «В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным», — указал Ушаков.

Источник: РБК

19:45

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в настоящее проводят телефонный разговор.

Как передает ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас идет", - сказал он.

По его словам, Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.